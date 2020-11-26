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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Etiyopyalılar "Tigray'da savaşı durdur" çağrısı yaptı
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Etiyopyalılar "Tigray'da savaşı durdur" çağrısı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 10:21:42 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Etiyopyalılar "Tigray'da savaşı durdur" çağrısı yaptı

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir grup Etiyopyalı, ülkelerindeki Federal Hükümetin, Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik askeri operasyonunu protesto etti.

Yerel basındaki habere göre, Pretoria'da toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, Etiyopya hükümetine "savaşı durdur" çağrısı yaptı.

Göstericiler, "savaşı durdur" ve "kendi kendini yönetmek suç değildir" ifadelerinin yer aldığı pankartlar taşıdı.

Savaş karşıtı sloganlar atan göstericiler olaysız dağıldı.

- Operasyon 4 Kasım'da başladı

Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış; Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarını reddetmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, 2019'da dağılan iktidar koalisyonundaki partilerin ortaklaşa kurduğu Refah Partisine (PP) katılmama kararı almıştı.

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