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Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'dan bir günde 572 kişi öldü

Ülkede koronavirüs nedeniyle bir günde en yüksek ölüm oranı kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-07-23 02:40:46 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'dan bir günde 572 kişi öldü

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 572 kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 5 bin 940'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 394 bin 948'e çıktı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vakalarından 229 bin 175'i iyileşti.

Bugüne kadar toplam 2 milyon 585 bin 474 test yapılan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 572 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 5 bin 940'a yükseldi.

Ülkede koronavirüs nedeniyle bir günde en yüksek ölüm oranı kaydedildi

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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