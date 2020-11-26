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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 775 bini geçti
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 775 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-26 01:05:04 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 775 bini geçti

ABUJA (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 775 bin 502'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 118 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 21 bin 201'e çıktı.

Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 250 artışla 775 bin 502'ye yükseldi.

Bugüne kadar 5 milyon 355 bin 68 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 716 bin 444'ü iyileşti.

Kıta genelinde şu ana kadar Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 118 bini geçti.

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