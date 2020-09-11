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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 644 bini aştı
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 644 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 02:46:29 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 644 bini aştı

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 7 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi, vaka sayısı 644 bin 438'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 97 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 15 bin 265'e çıktı.

Yeni vaka sayısının 2 bin 7 olduğu ülkede, toplam vaka 644 bin 438'e ulaştı. Bugüne kadar 3 milyon 863 bin 453 test yapıldı, Kovid-19 hastalarından 573 bin 3'ü iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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