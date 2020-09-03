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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 630 bini geçti
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 630 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-09-03 02:02:26 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 630 bini geçti

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 336 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi, vaka sayısı 630 bin 595'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 126 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısının 14 bin 381'e çıktığı ülkede Kovid-19 vaka sayısı 630 bin 595'e ulaştı.

Bugüne kadar 3 milyon 726 bin 721 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 553 bin 456'sı ise iyileşti. En fazla vaka Gauteng bölgesinde, en az vaka ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.


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