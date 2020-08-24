Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 609 bini aştı

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 609 bin 773'e yükseldi.Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 59'a ulaştı.Ülkede son 24 saatte 2 bin 728 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 609 bin 773'e çıktı.Bugüne kadar 3 milyon 553 bin 425 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 506 bin 470'si iyileşti.En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.