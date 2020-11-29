Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 61 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 21 bin 439'a çıktı.

Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 198 artışla 785 bin 139'a ulaştı.

Bugüne kadar 5 milyon 385 binden fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 723 bin 347'sı iyileşti.

Kıta genelinde şu ana kadar Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 160 bini geçti.