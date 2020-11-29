Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı artıyor
Afrika'da koronavirüsün en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 785 bin 139'a çıktı.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 61 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 21 bin 439'a çıktı.
Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 198 artışla 785 bin 139'a ulaştı.
Bugüne kadar 5 milyon 385 binden fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 723 bin 347'sı iyileşti.
Kıta genelinde şu ana kadar Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 160 bini geçti.