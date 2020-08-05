Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs hızını kesti

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı 4 bin 456 artışla 521 bin 318'e yükseldi. Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 345 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 8 bin 884'e çıktı. Bugüne kadar 3 milyon 78 bin 202 test yapıldı, Kovid-19 vakalarından 363 bin 751'i iyileşti. En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.