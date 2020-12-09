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Aktüel Güney Afrika, 3. çeyrekte yüzde 13,5 büyüdü
Aktüel

Güney Afrika, 3. çeyrekte yüzde 13,5 büyüdü

Yeniakit Publisher
2020-12-09 15:08:15 -
Güney Afrika, 3. çeyrekte yüzde 13,5 büyüdü

ANKARA (AA) - Güney Afrika ekonomisi, bu yılın 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,5 büyüme kaydetti.

Güney Afrika İstatistik Kurumu (Stats SA), ülkenin 3. çeyrek büyüme verilerini yayımladı.

Buna göre, Güney Afrika'da GSYH, 2020'nin 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 13,5 arttı.

Ülkede üretim, madencilik ve ticaret başta olmak üzere tüm sektörlerin ekonomik faaliyetlerinde artış kaydedilirken, hanehalkı harcamaları önceki çeyreğe göre yıllık bazda yüzde 69,5 büyüdü.

Stats SA'nın raporuna göre, üçüncü çeyrekte kaydedilen büyümeye rağmen ülke ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi performansına dönmesi uzun zaman alacak.

Halihazırda ülke ekonomisi, 2019 sonuna kıyasla yüzde 5,8 küçülmüş durumda.

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