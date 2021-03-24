Dönmez, elektrik üretiminde güneş enerjisinin payının yüzde 3.7’yi bulduğunu bildirdi. Dönmez, “2020 Şubat ayından bu yana güneşten elektrik üretimimiz yüzde 50 arttı” açıklamasında bulundu. Yenilenebilir Enerji Yatırımcıları Derneği’nin (GÜYAD) Genel Toplantısı’nda konuşan Dönmez, “2021 Şubat ayı itibarıyla güneşte kurulu gücümüz 6 bin 869 megavat oldu” bilgisini de verdi. Dönmez, “Toplam kurulu gücümüzün yüzde 7.1’ini güneş oluşturuyor” dedi. Dönmez, ayrıca bu ay 36 şehir için düzenlenen mini YEKA’da 74 yarışma için 709 başvuru aldıklarını belirtti. Bu başvuruların 132 şirket tarafından yapıldığını vurgulayarak, “Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmaları için müracaatları aldık. Şu anda kontrolleri yapılıyor. Evrakları tam olanlar, ilan edilen takvime uygun olarak açık eksiltmeye çağırılacak” diye konuştu.