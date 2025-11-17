  • İSTANBUL
Netanyahu’nun Filistin çıkışı ortalığı karıştırdı! Sen kim köpeksin de bu konu hakkında konuşuyorsun

Nereden nereye! Türkiye, Portekiz’e askeri gemi yapıyor

İddianamede perde aralandı! Örgütün kilit isimleri tek tek deşifre edildi

Sarı şeytan Trump, yine rahat durmadı: Müslüman kanından sonra gözünü Maduro’ya dikti

TÜBİTAK BiGG’de dev destek! 109 girişimciye 900 bin liralık fon fırsatı

Türkçe ezanın Hatay ve Kıbrıs macerası

AK Parti Milletvekili trafik kazası geçirdi! Ailesi de o araçtaydı

Eğitimde 22 yıllık istihdam tablosu! Bakanlık paylaştı: Öğretmen kadrosu gençleşiyor

“Terörü bir 40 yıl daha yaşamaya tahammülümüz yok”

İSFALT’taki çöküşü gizlemek için Arnavutköy’e iftira: Özgür Özel’in asfalt iddiası belgelerle çürütüldü
Gündem

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Güneşteki patlama bugün Dünya'yı vuracak! Manyetik fırtınaya hazır olun

Güneş’ten yayılan iki plazma bulutunun yakında Dünya’yı kaplayacağını ve bununla birlikte orta şiddette manyetik fırtınaların meydana gelmesinin beklendiğini Rus bilim adamları tarafından açıklandı.

Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Uzay Araştırmaları Enstitüsü’ndeki (IKI) Güneş Astronomisi Laboratuvarı tarafından yapılan açıklamada, “Güneş’in Dünya üzerindeki etkisini haftanın ortasına kadar inceleyen bir model geliştirildi. Güneş rüzgarlarının ve kütle atımlarının hareketine ilişkin hesaplamalara dayanarak yakın geleceğe dair bazı ilk sonuçlara ulaşmak mümkün,” ifadeleri yer aldı.

 

Laboratuvar, bu dönemde Dünya’ya ulaşacak plazma atımlarının beklendiğini bildirdi. Raporda, “İlk plazma püskürmesi, 7 Kasım’da meydana gelen nispeten küçük ölçekli 1.7 şiddetindeki bir Güneş patlamasının sonucuydu. Bu olay, o dönemde beklenen standart manyetik fırtına arasında neredeyse fark edilmedi. Ancak bu patlamanın, Pazartesi günü öğle saatlerinin ilk yarısında orta düzeyde, G2 seviyesinde bir etkinin yaşanmasına yol açması bekleniyor,” denildi.

İkinci ve daha büyük plazma püskürmesine gelince; yapılan hesaplamalar, bu püskürmeden ayrılan en yoğun parçaların, Güneş’ten kopma anında belirgin biçimde kuzeye yöneldiğini ve Dünya’ya ulaşmadan önce yörüngelerinde yükselmeye devam edeceklerini gösteriyor.

Laboratuvar ayrıca, “Jeomanyetik tahminler henüz tam olarak şekillenmedi, ancak bu senaryoda etkinin yine G2 seviyesinde, en fazla G3 düzeyinde olması bekleniyor,” açıklamasında bulundu.

Bilim insanlarına göre, bu Güneş püskürmelerinden kaynaklanan plazma fırlatmaları Dünya’ya bugün (Salı) geç saatlerde ulaşacak.

