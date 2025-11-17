Güneşteki patlama bugün Dünya'yı vuracak! Manyetik fırtınaya hazır olun

Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Uzay Araştırmaları Enstitüsü’ndeki (IKI) Güneş Astronomisi Laboratuvarı tarafından yapılan açıklamada, “Güneş’in Dünya üzerindeki etkisini haftanın ortasına kadar inceleyen bir model geliştirildi. Güneş rüzgarlarının ve kütle atımlarının hareketine ilişkin hesaplamalara dayanarak yakın geleceğe dair bazı ilk sonuçlara ulaşmak mümkün,” ifadeleri yer aldı.

Laboratuvar, bu dönemde Dünya’ya ulaşacak plazma atımlarının beklendiğini bildirdi. Raporda, “İlk plazma püskürmesi, 7 Kasım’da meydana gelen nispeten küçük ölçekli 1.7 şiddetindeki bir Güneş patlamasının sonucuydu. Bu olay, o dönemde beklenen standart manyetik fırtına arasında neredeyse fark edilmedi. Ancak bu patlamanın, Pazartesi günü öğle saatlerinin ilk yarısında orta düzeyde, G2 seviyesinde bir etkinin yaşanmasına yol açması bekleniyor,” denildi.

İkinci ve daha büyük plazma püskürmesine gelince; yapılan hesaplamalar, bu püskürmeden ayrılan en yoğun parçaların, Güneş’ten kopma anında belirgin biçimde kuzeye yöneldiğini ve Dünya’ya ulaşmadan önce yörüngelerinde yükselmeye devam edeceklerini gösteriyor.

Laboratuvar ayrıca, “Jeomanyetik tahminler henüz tam olarak şekillenmedi, ancak bu senaryoda etkinin yine G2 seviyesinde, en fazla G3 düzeyinde olması bekleniyor,” açıklamasında bulundu.

Bilim insanlarına göre, bu Güneş püskürmelerinden kaynaklanan plazma fırlatmaları Dünya’ya bugün (Salı) geç saatlerde ulaşacak.