Güneş yanıkları için doğal tarif. Güneş yanığı nasıl geçer bitkisel tedavi? Yaz ayının gelmesiyle birlikte herkes bunaltıcı havalarda serinlemek ister. Okulların tatil olasının yanında 2019 YSK sınavının da bitmiş olmasının verdiği rahatlıkla hem öğreniler hem de anne babalar denizin keyfini çıkarmak istemekte. Bazı insanlar ise çoktan denizin sefasını sürmeye başladı bile. Denize girmek isteyen vatandaşlar bir yandan da güneş yanıklarından korunmak istemekte. Güney yanıklarına ne iyi gelir? Güneş yanıklarına iyi gelen krem, güneş yanıklarına ne sürülür? Güneş yanıkları nasıl geçer- güneş yanıkları için doğal yöntemler, güneş yanıklarına kantaron yağı iyi gelir mi?

Güneş yanıkları için doğal tarif

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı bebe pudrası

1 bardak kefir

2 tatlı kaşığı pamuk yağı

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Biz, ilaçsız yaşamı savunuyoruz. İnsan vücudu bir bütündür. İyilik ve sağlık hali, insanın fizyolojisiyle, psikolojisiyle, yaşadığı çevreyle, yedikleri içtikleriyle, duygulanımıyla birlikte oluşur. İnsan organizması, hastalıklardan korunabilme ve hastalandığı zaman kendi kendini iyileştirebilme yeteneğine sahiptir.

Güneş yanığı belirtileri nelerdir?

Cildin pembeleşmesi veya kızarması

Cildin aşırı ısınması

Acı ve hassasiyet

Ağrı ve acıya eşlik eden kaşıntı

Cildin su toplaması

Baş ağrısı

Mide bulantısı

Kusma

Güneş yanıkları doğal yöntemlerle tedavi edilir mi?

Güneş yanıklarına karşı yulaf kürü

Hazırlayacağınız yulaf lapasını güneş yanığının oluştuğu bölgeye gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Hazırladığınız lapayı asla sıcak olarak uygulamayın. Hazırlayacağınız lapa kaşıntıyı bir hayli azaltacaktır.

Güneş yanıklarına karşı süt kürü

Yıllar yılı güneş yanıklarına yoğurt uygulanırdı. Ama yoğurt, yanıkların daha da kötüleşmesinden başka bir işe yaramıyor. Bunun aksine güneş yanığı olan bölgelere soğuk süt uygulayabilirsiniz. Sütün içerisindeki yağ acının ve yanma hissinin azalmasına yardım edecektir.

Güneş yanıklarına karşı siyah çay kürü

Çayın güneş yanıklarını iyileştirdiğini biliyor muydunuz? İyice soğuyan çayı bir bez yardımıyla yanık bölgeye uygulayabilirsiniz. Çayın içindeki asit cildin rahatlamasına yardımcı olacaktır.

Güneş yanıklarına karşı mısır nişastası kürü

Birkaç kaşık mısır nişastasına azar azar su ekleyerek bir macun hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız macunu yanıklara uygulayabilirsiniz. Bu macun ağrıyı ve kaşıntıyı bir hayli azaltacaktır.