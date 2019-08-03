Güneş yanığını tedavi etmenin yöntemleri Güneşin en dik açıyla vurduğu yaz ayları şüphesiz vücudumuzun çeşitli bölgelerinde yanıklara neden olmakta.

Özellikle açık alanlarda çalışanlar ya da deniz ve ya havuza giren vatandaşlarımızın vücudu bazen ileri derecede yanmakta. Bu yazımızda güneş yanıklarında hangi tedavi yöntemlerini uygularız bunu paylaşacağız. Zeytinyağı güneş yanıklarının tedavi edilmesinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Yanmış olan cildin kuruluğunu alır, cilde yumuşaklık ve canlılık hissi verirken acıyı da hafifletir.

Salatalığı kabuklarını soymadan rendeleyip, suyunu sıktıktan sonra yanık olan bölgeye hafif dokunuşlarla günde iki üç defa sürülmelidir. Yanma hissini büyük oranda azaltacaktır.

Yoğurt, yanık bölgenin ferahlamasını sağlar. Günde üç dört defa yanık bölgeye uygulanması tavsiye edilir.

Aloe Vera bitkisinin yanıkların tedavisinde olumlu etkisi bilinmektedir. İçindeki doğal nemlendirici sayesinde yanık bölgeyi rahatlatacak ve kısa sürede eski sağlığına döndürecektir.

Elma sirkesinin vücuda birçok faydasının olduğu bilinmektedir. Elma sirkesini bir pamuk yardımıyla yanık bölgeye uygulamanız cildin nemlenmesini sağlayacağı gibi yanık hissini de alacaktır.

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