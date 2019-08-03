Güneş yanığını tedavi etmenin yöntemleri
Güneşin en dik açıyla vurduğu yaz ayları şüphesiz vücudumuzun çeşitli bölgelerinde yanıklara neden olmakta.03 Ağustos 2019 Cumartesi 22:12
Özellikle açık alanlarda çalışanlar ya da deniz ve ya havuza giren vatandaşlarımızın vücudu bazen ileri derecede yanmakta. Bu yazımızda güneş yanıklarında hangi tedavi yöntemlerini uygularız bunu paylaşacağız.
- Zeytinyağı güneş yanıklarının tedavi edilmesinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Yanmış olan cildin kuruluğunu alır, cilde yumuşaklık ve canlılık hissi verirken acıyı da hafifletir.
- Salatalığı kabuklarını soymadan rendeleyip, suyunu sıktıktan sonra yanık olan bölgeye hafif dokunuşlarla günde iki üç defa sürülmelidir. Yanma hissini büyük oranda azaltacaktır.
- Yoğurt, yanık bölgenin ferahlamasını sağlar. Günde üç dört defa yanık bölgeye uygulanması tavsiye edilir.
- Aloe Vera bitkisinin yanıkların tedavisinde olumlu etkisi bilinmektedir. İçindeki doğal nemlendirici sayesinde yanık bölgeyi rahatlatacak ve kısa sürede eski sağlığına döndürecektir.
- Elma sirkesinin vücuda birçok faydasının olduğu bilinmektedir. Elma sirkesini bir pamuk yardımıyla yanık bölgeye uygulamanız cildin nemlenmesini sağlayacağı gibi yanık hissini de alacaktır.
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