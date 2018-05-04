Güneş varise iyi gelmiyor

Varis hastaları için yaz aylarında ayakkabı giymek problem olabiliyor, hatta bazen varisler kanama yapabiliyor, kırmızı-mor lekeler oluşabiliyor. Yaz sıcağında varis çoraplarının kullanılması da çok zorlaşıyor.

VARİS NEDİR?

Varis sıcağa bağlı olarak damarlardaki genişlemedir.Bacaklarda iğnelenme karıncalanma batma yanma şekilnde şikayetleri olur hastaların. Hatta kramp tarzında ağrılar da ortaya çıkar.

UZMANLAR NE TAVSİYE EDİYOR?

Uzmanların tavsiyesi ise soğuk su ile masaj yapılması yönünde. Mesela gün sonunda çeşme suyu soğukluğunda bacaklara yapılacak su banyosunun, ağrıların ve sıkıntIların giderilmesinde yardımcı oluyor.

Sıkça şikayet konusu olan ayak bileklerindeki şişliğe gelince; bunun sürekli ayakta kalmaya veya sürekli oturmaya bağlı olarak kanın hareketindeki azalmadan kaynaklandığı ifade edildi.

Varis şikayeti olanların denize girerken de güneşle temas etmemesi gerekiyor.

Uzmanlar, toplardamar yetmezliği ve varislerde damar içi pıhtılaşma eğiliminin yüksek olduğundan bahsederek bunların özellikle de yaz sıcaklarındaki sıvı kaybı nedeniyle pıhtılaşma eğiliminde artış olduğunu vurguladı. Bol sıvı tüketimi bu pıhtılaşma riskini azaltmak anlamında fayda sağlıyor.