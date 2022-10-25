Güneş tutulması sonrası deprem uzmanında korkutan sözler!

Dünyanın yakından takip ettiği güneş tutulması bugün saat 12.40 ile 15.05 saatleri arasında gerçekleşti. TÜBİTAK verilerine göre en yüksek tutulma oranı Doğu illerinde gerçekleşti. İstanbul'da ise maksimum örtünme saat 13.47'de yaşandı.

1999 depremi akıllara geldi

Milyonlarca kişinin izlemek için canlı yayınlara akın ettiği güneş tutulması olayı ise akıllara 1999 Marmara Depremi'ni getirdi. Özellikle İstanbul'da büyük yıkıma neden olan depremin bir hafta öncesinde de güneş tutulması yaşanmış ve uzman isimler tutulma ile deprem olayı arasındaki bağa dikkat çekmişti.

"O faylar üzerinde depreme neden olabilir"

Bugün Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Normalde bu çekim kuvveti büyük depremlere neden olmaz. Ancak kimi yerlerdeki faylar aşırı stres biriktirmiş ve deprem üretmeye zaten hazır hale gelmiş ise o faylar üzerinde depreme neden olabilir. Yani bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür Twitter'dan yaptığı açıklamanın devamında güneş tutulması sonucu meydana gelebilecek çekim kuvvetinin faylarda tetiklenmeye neden olabileceğini ifade etti. Görür şu ifadeleri kullandı; "Arkadaşlar, ay ve güneş tutulmasının kimi faylarda tetiklemeye yol açabileceği konusunu çok tartıştınız. Bilimsel bir konu hakkında bazı arkadaşlarımızın rastgele konuşması beni üzdü. Bu konu "Ben böyle düşünüyorum" diyebileceğiniz bir şey değil. Ay ve güneş dünya üzerine çekim kuvveti uygular. Hidrosferde ve litosferde gelgit gibi harekelere neden olur. Litosferdeki harekete 'yerkabuğu gelgiti' (Earth tides) deriz. Litosfereki bu gelgit stres doygunluğuna ulaşmış faylarda tetiklenmeye neden olabilir. Bu illa da Marmara'da veya şurada olacak demek değildir. Bu yazdığım konu hakkında yüzlerce çalışma ve makale vardır. Bunu bilmenizin size ne zararı olur? Neden bilimde bile cepheleşiyorsunuz. Bunu tekrar şunun için yazdım. Ben Twitter'ı insanımızı depremle ilgili bilgi ve bilinçlendirmek için kullanıyorum. Tartışmak, dedikodu için değil. Lütfen bu anlayışta olmayan veya başka niyeti olan arkadaşlarımız varsa bizi takip etmeyi bıraksınlar."