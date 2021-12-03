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Yaşam Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?
Yaşam

Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

2021 yılının son güneş tutulması kısa bir zaman sonra gerçekleşecek. Güneş tutulmasını merak edenler ise 'Güneş tutulması ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, güneş tutulması hangi ülkelerden izlenebilecek? Güneş tutulması ne zaman Türkiye'den izlenebilecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-12-03 11:17:00 -
Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

2022 yılının son güneş tutulması için geri sayım başladı. Pek çok kişi güneş tutulmasının ne zaman hangi gün yaşanacağını araştırmaya başladı. Peki, güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Güneş tutulması nedir?

 Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.

Güneş tutulması, tam tutulma zamanı dışında asla çıplak göz ile izlenmemesi önerilir.

Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

2021 yılının son güneş tutulması 4 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek. Ancak söz konusu tutulma Türkiye'den görülmeyecek. 1 saat 43 dakika sürmesi beklenen tutulma Güney Amerika, Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın güney ucunda gözlemlenebilecek.

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