Güneş tutulması ne zaman?

Ateş Çemberi Güneş Tutulması için artık fazla zaman kalmadı. Yılda bir kez meydana gelen bu harika doğa olayı, Ay'ın Dünya'dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşiyor.

21 Haziran'da gerçekleşecek olan 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması sürecinde Ay Güneş'in yaklaşık yüzde 99'unu kaplayacak.

21 Haziran'da gerçekleşecek olan 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması sürecinde Ay Güneş'in yaklaşık yüzde 99'unu kaplayacak.

Başka bir deyişle bu yüzden neredeyse tam güneş tutulması oluşacak.

Güneş tutulması nereden izlenebilecek?

Tutulma, Afrika, Pakistan, Hindistan ve Çin'in bazı bölgelerinden izlenebilecek. Tutulma Güney ve doğu Avrupa ile kuzey Avustralya'da ise kısmi olarak izlenecek.

Türkiye'den de izlenebilecek olan tutulma 06:45'te başlayacak ve en net Hakkari'de izlenebilecek.