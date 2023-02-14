Güneş lekeleri nasıl geçer? Yeni, altın değerinde dikkat çeken önlem: Formülü İbn-i Sina’dan! Bakın ne

Güneş lekeleri, cildin uzun süre güneş ışınlara maruz kalması sonucu ortaya çıkar. Yazın cildinize yerleşen güneş lekelerinden kurtulmak için evde doğal yöntemlerden faydalanabilirsiniz. Güneş lekelerinden kurtulmak için evde deneyebileceğiniz pek çok yöntem var. İşte, güneş lekeleri için doğal ve etkili yöntemler…

Formülü İbni Sina’dan!

Osmanlı döneminden beri kullanılıyor... Geçmeyen güneş lekeleri

Arnavutların asırlık tarifi olan krem hakkında açıklamalarda bulunan Nerezli, ''Arnavut kremi aslında yeni bir krem değil. Çok eski yıllardan beri hem lekeleri gidermek hem de cildi beyazlatmada kullanılan bir bakım kremidir. Kremin sağladığı faydalar uzmanlar tarafından da onaylanmış ciltteki lekeleri yok etmede sağladığı başarı sayesinde geçmişten günümüze pek çok kişi tarafından da kullanılmaya devam edilmiştir. İbni Sina’ya kadar uzandığı söylenen kremin formülü de özellikle balkan kadınlar tarafından ailelerine şifa sağlamak adına yüz yıllardır anneden çocuğa aktarılmaktadır. Bu özelliği ile birlikte de aslında bizim ayrı bir tarihi değerimiz konumundadır. Annemin çocukken nasıl yapıldığını bizzat öğrettiği ve günümüz şartlarına uygun şekilde geliştirdiğim Mine Hanımın Arnavut Kremi birçok testten başarıyla geçerek Sağlık Bakanlığından da onay aldı. ‘Helal Ürün Sertifikalı’ bir krem olarak da tüketicilerle buluşmasını sağladık. Ailemizin mirasının şimdi herkese şifa bulması için ulaştırabilmek açıkçası bizi en mutlu eden ve gurur veren detay'' dedi.

''Cilt problemlerine fayda sağlıyor''

Kremin deride oluşan sorunlardan tahrişe kadar birçok probleme fayda sağladığını aktaran Nerezli, ''Arnavut kremi gözaltı, göz kapağı ve tüm göz çevresindeki sorunları giderebiliyor. Kırışıklıkları ve morlukları gidererek yaşlanmanın belirtilerini geciktiriyor. Krem ayrıca cildi güneşe karşı da koruyarak güneş koruyucu görevi de yapabiliyor. Sivilce, sivilce izleri, çil, leke, güneş lekesi, doğum lekesi, siyah nokta egzama, mantar ve daha onlarca cilt hastalığına da iyi geliyor'' diye konuştu.

Peki Güneş lekeleri nasıl geçer, diğer yöntemler nelerdir?

Limon ile güneş lekelerini giderin!

Taze bir limonun suyunu sıkın. Pamuk yardımıyla lekeli bölgeye uygulayın. Yaklaşık 30 dakika bekledikten sonra soğuk suyla durulayın. Bu yöntemi her gün uyguladığınız takdirde lekelerinizin açıldığını göreceksiniz.

Bir diğer alternatif; bir yemek kaşığı şeker ve bir yemek kaşığı limon suyunu karıştırın. Lekeli bölgeye peeling yapın. İki dakika kadar peeling yaptıktan sonra karışımı 10 dakika lekeli bölgede bekletin. Daha sonra soğuk suyla durulayın. Bu karışımı 2-3 günde bir uygulayabilirsiniz.

Aloe vera ile cildinizi yenileyin!

Aloe vera iyileştirici özelliği sayesinde, koyu bölgelerin rengini açar ve güneş hasarlarını onarır. Aynı zamanda, cildi yeniler. Aloe vera jelini lekeli bölgeye uygulayın ve yarım saat bekleyin. Ardından durulayın. Bu yöntemi her gün uygulayabilirsiniz.

Elma sirkesi ile cilt problemlerine son!

Elma sirkesi pek çok cilt problemine iyi gelir. Kararmış, hasar görmüş hücreleri soyar ve cildi onarır. 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 yemek kaşığı su ve 1 çay kaşığı balı karıştırın. Lekeli bölgeye sürün. 10 dakika beklettikten sonra cildinizi durulayın. Bu yöntemi günde 1 defa uygulayabilirsiniz.

Yeşil çay ile cildinizi güzelleştirin!

Yeşil çay, yalnızca metabolizmayı hızlandırmakla kalmıyor, içerdiği antioksidanlar sayesinde cilt problemlerine iyi geliyor ve cildi güzelleştiriyor. Yeşil çay poşetini 10 dakika kadar sıcak suda bekletin. Poşeti sudan aldıktan sonra soğutup lekeli bölgeye uygulayın. Bu yöntemi günde iki defa uygulayabilirsiniz.

Güneş lekeleri için kil maskesi!

Kil, cilt rengini açar ve güneş lekelerini giderir. Kan dolaşımını hızlandırır, gözenekleri arındırır, ciltteki ölü hücreleri yok eder. 2 yemek kaşığı kil ve biraz gül suyunu macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Ardından bir miktar aloe vera jeli ilave edin ve tekrar karıştırın. Bu karışımı lekelerin üzerine sürüp 20 dakika kadar bekletin. Daha sonra soğuk suyla durulayın. Bu uygulamayı haftada 2-3 defa uygulayabilirsiniz.

Beyaz güneş lekesi: Güneşten gelen UV ışınları, cildin belirli bir bölgesinde daha fazla melanin üretimine sebep olarak o bölgede koyu lekeler oluşturur. Ciltte azalmış melanin üretimi söz konusu olduğunda, bu lekeler beyaz güneş lekeleri olarak da ortaya çıkabilir.

Nohut unu ile cilt tonunuzu eşitleyin!

2 yemek kaşığı nohut unu, biraz zerdeçal, 1 çay kaşığı limon suyu ve 1 çay kaşığı sütü macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Karışımı cildinize sürüp 15 dakika bekleyin. Daha sonra soğuk suyla durulayın. Bu yöntemi haftada 2-3 kez uyguladığınız takdirde, cilt tonunun eşitlendiğini ve lekelerin kaybolduğunu göreceksiniz.

Güneş lekeleri için salatalık

Salatalık, cilde rahatlık ve tazelik verir. Aynı zamanda, içerdiği C vitamini sayesinde güneş lekelerinin hafiflemesine yardımcı olur. Yarım salatalığı güzelce ezin ve lekeli bölgeye uygulayın. 5-10 dakika bekleyin. Sonrasında soğuk suyla cildinizi durulayın. Bu yöntemi her gün uygulayabilirsiniz.

Hindistan cevizi suyu ile cilt bakımı

Hindistan cevizi suyu cildin onarılmasına ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Beyazlatıcı özelliği sayesinde de güneş lekelerinin açılmasını sağlar. Hindistan cevizi suyunu lekeli bölgeye sürün ve kurumasını bekleyin. Ardından soğuk suyla durulayın. Bu uygulamayı günde 1-2 kez uygulayabilirsiniz.

Güneş lekeleri için sandal ağacı tozu

2 yemek kaşığı sandal ağacı tozu, 1 yemek kaşığı limon suyu ve bir miktar gül suyunu karıştırıp bir macun elde edin. Bu macunu lekelerin olduğu bölgeye sürüp 15 dakika kadar bekleyin. Ardından soğuk suyla durulayın. Bu yöntemi haftada iki kez uygulayabilirsiniz.

Güneş lekesine kesin çözüm: Temiz bir pamuğa bol bol limon suyu sürüp güneş lekesine uygulayarak 20-25 dakika bekleyin. Ardından bol su ile durulayın. Kaşıntı ya da kızarıklıklara maruz kalmamak için limon suyu uyguladığınızda güneşe çıkmayın. Aloe Vera: Güneş lekelerini gidermede en başarılı bitkilerden biridir.

Yoğurt ile lekelerden kurtulun!

Yoğurt, cildi yatıştırır ve lekeli görünümü ortadan kaldırır. 1 tatlı kaşığı yoğurdu biraz sulandırarak ayran haline getirin. Pamuk yardımıyla lekeli bölgeye sürün. Yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra durulayın. Bu yöntemi günde iki kez uygulayabilirsiniz.

Güneş lekeleri nasıl geçer?

Güneş lekesi kendiliğinden geçmez. Güneş lekesi tedavisi için geceleri düzenli olarak leke açıcı serum ve kremler kullanılmalıdır. Derinin üst tabakasında yer alan çil ve solar lentigo gibi güneş lekeleri, Ipl ışık sistemleri KTP ve fraksiyonel lazerle tedavi edilebilir.

Güneş lekesi nedir?

Güneş lekeleri Güneş'in yüzeyinde görünen karanlık noktalardır.Ciltte ise; Güneş lekesi nedir? Deriye renk veren melanin pigmentini sentezleyen melanosit hücresinin sayısının artması (lentigo simleks) veya melanositlerden melanin sentezinin artmasına (çil, solar lentigo, melasma) bağlı olarak ciltte gelişen koyu renk değişimine güneş lekesi denir.