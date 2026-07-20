Hulusi Akar'dan Sözcü'nün mide bulandıran haberine sert tepki

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Sözcü Gazetesi'nde yer alan ve resmi ziyaretlerin kirli bir algı operasyonuyla çarpıtıldığı habere tepki gösterdi. Sözcü Gazetesi, haberinde Akar'ın Ankara Güvenpark'ta eylem yapan er gazilerin taleplerine kayıtsız kaldığını, buna karşın ABD'de bir gaziyi ziyaret ettiğini öne sürdü.

Sözcü gazetesi, Akar'ın bu ziyaret kapsamında ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast ile gerçekleştirdiği görüşmeyi çarpıtarak büyük bir algı operasyonuna soyundu.

SÖZCÜ'DEN MİDE BULANDIRAN HABER

Haberde, 18 Temmuz tarihli nüshasında TBMM Millî Savunma Komisyonu'nun ABD'de gerçekleştirdiği resmî diplomatik temasları görmezden gelindi. Komisyon Başkanı Hulusi Akar'ın ziyareti şahsi bir program gibi lanse edildi. ‘Bizimkiler değil ABD gazisi makbul’ başlığıyla skandal bir habere imza atıldı.

Sözcü, haberinde AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast ile gerçekleştirdiği görüşmeyi öne çıkararak, "AKP'li Hulusi Akar ABD'de iki bacağını kaybeden Amerikalı gazi Brian Mast ile görüştü, hediye verdi. Mast, Filistin karşıtı açıklamaları ve 'bağımsız Kürdistan' çıkışıyla biliniyor." ifadelerine yer verdi.

AKAR'DAN SERT CEVAP

Diğer yandan TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Sözcü gazetesinde yer alan haberlere sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Akar, ABD'de gerçekleştirilen resmî diplomatik temasların çarpıtıldığını belirterek, söz konusu haberleri "algı operasyonu" olarak nitelendirdi.

Akar bir video paylaştı ve şunları yazdı:

Algıyla gerçeklerin üzeri örtülemez !

TBMM Milli Savunma Komisyonu’nun resmi diplomatik programı; ABD’de temaslar…

Komisyon başkanları, kongre üyeleri ve karar verici muhataplar.

Şahsi değil !

Devlet ve parlamento diplomasisi gereği !!

Türkiye’nin hak ve menfaatleri,

Terörle mücadeledeki kararlılığımız,

Bölgesel tezlerimiz…

En güçlü şekilde dile getirildi.

Görüşülen isimlerden biri de bir gazi: ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı.

Gizlenmeye çalışılan gerçek ise:

TBMM Milli Savunma Komisyonu, aylardır şehit ailelerimiz ve gazilerimizin haklarının iyileştirilmesine yönelik kapsamlı çalışmayı büyük bir hassasiyetle yürütüyor.

26 toplantı;

25 STK’dan 80,

20 kurumdan 120 temsilci ile çok sayıda şehit yakını ve gazimizin görüş ve talepleri…

Tek tek değerlendirildi,

Çalışmalar son aşamada.

Diplomatik bir teması “gazi ziyareti” yalanına dönüştürerek haber yapmak;

Ne gazilerimize vefa,

Ne de basın ahlakıyla bağdaşır,

Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz başımızın tacıdır !

Vaşington’da Türkiye’nin milli menfaatlerini savunmak da,

TBMM’de şehit ailelerimizin ve gazilerimizin haklarını güçlendirmek de görevimiz.

Hakikatten rahatsız olanlar; yalan manşetlere değil, yapılan çalışmalara baksın !