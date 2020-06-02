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Teknoloji

Güneş ışığıyla renk değiştirebilen pencere geliştirildi!

Bilim insanları, güneş ışığı ile birlikte renk değiştirebilen ve dahili olarak ışık emici bir katman içerdiği sebebiyle harici bir güç kaynağına ihtiyaç duymayan yeni bir 'akıllı pencere' teknolojisi geliştirdiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 23:12:00 -
Güneş ışığıyla renk değiştirebilen pencere geliştirildi!

Kore Enerji Araştırma Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, güneş ışığı ile birlikte renk değiştirebilen ve harici bir güce ihtiyaç duymayan yeni bir 'akıllı pencere' teknolojisi geliştirdiklerini açıkladı. Geliştirilen yeni teknolojinin, dahili olarak ışık emici bir katman içerdiği ve pahalı iletken cam içermediği belirtildi.

Araştırmacı Dr.Han Chi-Hwan ve ekibi tarafından geliştirilen ve benzer ürünlerle kıyaslandığında daha ekonomik bir çözüm olan yeni teknoloji ile birlikte, maliyetlerin düşürülmesinin yanı sıra yaz aylarında görünür ışık ve IR ışık iletiminin engellenerek yüksek soğutma maliyetleri olan büyük binalara tasarruf sağlanması hedefleniyor.

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