Güneş ışığı ile uçan hava aracı geliştirecekler

Pensilvanya Üniversitesi'nde bulunan bir araştırma grubu tarafından geliştirilen disk şeklindeki hava aracı güneş ışığından gelecek enerji ile Dünya atmosferinin en üst noktalarına kadar yükselebilecek. Atmosferin bir tabakası olan mezosfer üzerinde araştırmalar yapılması için mühendisler hava aracının kullanılabilmesini umuyor. Mezosfer; hakkında en az bilgi sahip olunan ve en az üzerine araştırma yapılan atmosfer tabakası. Mühendisler keşfettikleri yöntem ile erişilmesi oldukça zor bir bölge olan mezosfere ulaşabilmek istiyor.

The Debrief tarafından yapılan habere göre, hava aracının yükselebilmesi için faydalanılacak olay fotoferez olarak adlandırılmakta. Yeterli ışığın bulunması durumunda fotoferez sayesinde mikroskobik partiküllerin ve pozitif yüklü toz zerreciği kristallerinin yükselebildiği daha öncesinde gösterilmişti. Araştırma grubu daha büyük ancak hafif bir cismin havada yükselebilmesi için fotoferezden faydalanmanın bir yolunu keşfetti.

Ultra hafif karbon nanotüplerden oluşan yapıya güneş ışığı çarptığı zaman nanotüpler ısınıyor. Böylece havadaki gaz molekülleri geçici bir süre için hapsolmuş hale geliyor ve disk şeklindeki hava aracının üst kısmının sıcaklığında artış gözlemleniyor. Termodinamik yasalarına göre parçacıklar daha yüksek sıcaklıklarda daha hızlı hareket eder. Bunun sonucunda hava aracının üst kısmındaki moleküller ve alt kısmındaki moleküllerin hızı arasında bir fark meydana gelir. Hava aracının üst kısmındaki moleküllerin daha hızlı hareket etmesi sebebiyle de hava aracı yükselmeye başlar.

Araştırma grubu vakum ortamında gerçekleştirdikleri deney ile fotoferez sayesinde birkaç milimetrelik yükselme sağladı. Bu, şimdiye kadar fotoferez ile en stabil yükselmenin gösterildiği başarılı bir deney olarak değerlendiriliyor.