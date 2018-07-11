Güneş gözlüğü seçerken bunları dikkate alın!

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Beden, “Gerek güneşin zararlı ışınlarından korunmak, gerekse havadaki parçacıklardan gözü korumak ve göz yorgunluğunu azaltmak açısından, güneş gözlüklerinin göz sağlığımız açısından önemi yadsınamaz bir gerçektir” dedi.

Güneş gözlüğü seçimindeki en önemli kriterlerden birisinin, yeterli ultraviyole (UV) filtrasyonu olduğunu ifade eden Prof.Dr. Ümit Beden, “Güneşten gelen ultraviyole (morötesi) ısınlar özellikle ileri yaşlarda kanser oluşumundan sarı nokta hastalıklarına, katarakt oluşumundan göz alerjilerine kadar birçok hastalığın en önemli sebepleri arasındadır. Doğal şartlarda güneşli ortamlarda göz kapaklarımız kısılır ve göz bebeklerimiz küçülür. Bu şekilde zararlı ışınlardan gözü koruyan, doğal bir göz koruma mekanizması vardır. Güneş gözlüğü taktığımızda ise bu refleksler azalacaktır. Yani göz bebekleri ve göz kapakları daha açık duracaktır. Bu durumda gözlerimizi rahatlatarak açılmasına sebep olan güneş gözlüğü eğer UV ışınları iyi süzemiyor ise bu ışınların göz yüzeyine ve içerisine girişi ile zararlı etkileri tahmin edildiği gibi daha fazla olacaktır. Bu nedenle, alacağınız güneş gözlüğünün mümkün olan en fazla UV filtrasyonunu sağladığından emin olun. Mümkün ise yüzde 100 UV filtrasyonu sağlayan camları tercih edin. Ayrıca, UVB ışınlarının göz ve cilt açısından daha zararlı olduklarını, insan gözünün UVA ışınlarını zaten iyi filtrelediğini unutmayın. Alacağınız gözlüğün UV filtreli olup olmadığından emin olamıyorsanız veya sertifika alamıyorsanız başka seçenekleri tercih etmenizde fayda vardır” diye konuştu.

CAM RENGİNE GÖRE GÖZLÜK TAKIN

Gözlük camının rengini seçerken bunun görüntü kalitesi, kontrast algılama ve göze ulaşacak ışık miktarı üzerindeki etkilerinin bilinmesi gerektiğini kaydeden Prof.Dr. Ümit Beden, “Kahverengi, gri ve yeşil camlar nötral renkli camlardır. Bu camlar tüm ışık miktarını eşit olarak azaltırlar ve renk oranlarını değiştirmezler. Bu nedenle parlak ışık ortamında faydalıdırlar. Yani açık güneşli ortamlarda (plaj havuz vs) bu renk camların kullanılması faydalıdır. Sarı, kehribar ve altın renkli camlar ise ışık miktarını çok azaltmazlar fakat havadaki ışık saçılımını azaltarak mükemmel kontrast ve derinlik hissi sağlarlar. Bu nedenle, kayak ve avcılık sporları için alınacak olan güneş gözlükleri bu renklerde tercih edilmelidirler. Gül ve kırmızı renkli camlar ise, dünyayı daha parlak gösterirler ve kontrastı arttırırlar. Bu camlar doğal olarak düşük ışıklı ortamda ve bulutlu havalarda kayak yapan veya araç kullanan sporcular ve sürücüler için daha uygundurlar. Bu camlar ayrıca mavi ve yeşil zeminli görüntülerde kontrastı ve netliği arttırdıkları için gece sürüşünde ve doğa sporlarında avantajlıdırlar” açıklamalarında bulundu.

GÖZLÜĞÜN BİR KULLANIM ÖMRÜ VARDIR

Prof.Dr. Beden, gözlükte polarize camların ışığın polarizasyon özelliğinden yararlanarak büyük avantaj sağlayabildiğini belirterek, “Özellikle ışığın yatay polarizasyonunu keserek çok daha net bir görüş sağlayan polarize camlar, görüş netliğini arttırarak ve göz yorgunluğunu azaltarak, su sporlarında ve araç kullanımında büyük kolaylık sağlarlar. Bir dezavantaj olarak, çocuğunuz için almayı planladığınız polarize camların LCD ekran netliğini kötü etkileyebildiklerini unutmamak gerekir. Lens (cam) kaplamaları, gözlük fiyatının en önemli belirleyicilerindendir. Bu tür kaplamalar arasında başlıca, hidrofobik su tutmayan kaplamalar, çizilmeyi önleyen kaplamalar, antirefle kaplamalar ve buharlanmayı önleyen kaplamalar sayılabilir. Alacağınız camın ne tür kaplamalarla donatıldığını bilmeniz fiyat kıyaslaması açısından doğru olacaktır. Özellikle çocuklarınız için alacağınız gözlüklerde çizilmeyi önleyen kaplamaların önemli olduğunu unutmamak gereklidir. Mineral camlar organik camlardan daha ağırdırlar ve daha kolay kırılırlar, fakat organik camlar kadar kolay çizilmezler ve optik görüntü kaliteleri organik camlardan daha iyidir. Organik camlar ise travma, darbe ve kaza gibi durumlarda kırılma riskleri daha düşük olduğu için göz açısından daha güvenlidirler. Polikarbonat camlar ise kırılmaya oldukça dayanıklı fakat ekonomik açıdan maliyetlidirler. Gözlüğünüzü aldıktan sonra, kullanım ömrünü uzatmak için de bazı şeylere dikkat etmeniz gerekir. Cam temizliği için mikrofiber kumaşların kullanımı, camlar kuru iken çok fazla silinmemesi, temizleyici olarak sprey veya sade su kullanımı ve gözlüğün sert kutularda muhafaza edilmesi bu detayların bazılarıdır” diye konuştu.