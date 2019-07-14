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Güneş gözlüğü sadece aksesuar değil

Yaz döneminde gözleri zararlı ışıklardan korumak için daha sık kullanılan güneş gözlüğünün sadece bir aksesuar olarak değerlendirilmemesi gerektiği, sağlık açısından da çok önemli olduğu belirtiliyor.

14 Temmuz 2019 Pazar 12:34
Güneş gözlüğü sadece aksesuar değil

Yaz döneminde gözleri zararlı ışıklardan korumak için daha sık kullanılan güneş gözlüğünün sadece bir aksesuar olarak değerlendirilmemesi gerektiği, sağlık açısından da çok önemli olduğu belirtiliyor.


Gözlerimizi güneş ışığından korumak amacıyla kullandığımız güneş gözlüğünün cam ve çerçevesinin kalitesini dikkat edilmeli. Güneş gözlüğünün sadece gözlükçülerden alınması gerektiği belirtilirken birçok vatandaşın daha ucuz diye ilgisiz yerlerden aldığı gözlükler sağlık açısından risk oluşturuyor. Güneş gözlüğü alırken camın ultraviyole ve anti-uv olup olmaması, polarize cam olup olmadığı gibi soruların mutlaka sorulması gerekiyor. Eskişehir’de 23 yıldır gözlükçülük yapan Sait Ali Uğur, güneş gözlüğü her yerde ve herkesin satmaması gerektiğini belirtti. Uğur, “Yazın güneş gözlüklerin satışları kışı mevsimine göre daha yoğundur. Standartlara uygun olmayan ve 10-15 lira satılan sağlıksız gözlükler sektörümüz için ciddi bir sıkıntıdır. Gözlüğü, dış görüntüsüne bakıp bir aksesuar olarak değerlendirmek ve buna sadece buna dikkat ederek satın almak doğru değildir. Piyasadaki sağlıksız gözlük satışları piyasamızı olumsuz etkiliyor” dedi.


Ali Uğur, güneş gözlüğün önemi ile ilgili olarak, “Gözaltındaki deri çok yumuşak olduğundan gözlük kullanmamamız halinde yanıklar oluşur. Kaliteli gözlük güneşin olumsuz etkisini engeller. Gözlük alırken camın kalitesi ve çerçevesinin kalitesini bakmak lazımdır. Camın kalitesiz olması hastalıkları neden olabilir. Gözlüğün cami polarize olmayınca güneş gözün kenarlarını siyah yapar”şeklinde konuştu.


"Kırtasiyeden fotoğrafçıdan ve her yerden alınmaz"


Her yerde satılan gözlüklerin güneş gözlüğü olmadığını anlatan Uğur, “Vatandaşları tavsiyem kesinlikle gözlükçüden gözlük almalarıdır. Kırtasiyede, fotoğrafçıda ve her türlü satıcıdan gözlük alınmaz. Onların güneş gözlüğü diye satıldıkları ultraviyole değil sağlam ve faydalı bir gözlük değil” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 12:34
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