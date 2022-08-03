Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası nerede yaşanacak?

Güneş fırtınası nerede görülecek? Güneş fırtınası neden olur? Güneş fırtınasının sonuçları ne olur? Dünya depremlerin yanında yağışlar ve sellerle boğuşurken, bilim insanlarından tüyleri diken diken edecek bir açıklama geldi. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) küçük bir G1 sınıfı jeomanyetik fırtınanın Dünya’yı etkileme ihtimalinin olduğunu duyurdu. Peki güneş fırtınası en zaman gerçekleşecek?

Bilim insanları, Güneş'te açılan bir delik sonucu Güneş fırtınasının Dünya'yı etkilemesinin beklendiğini duyurdu. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi küçük bir jeomanyetik fırtınanın Dünya’ya çarpma ihtimali olduğunu açıkladı. Uydu, GPS ve telefon sinyallerinde çeşitli aksamaların olma ihtimalini belirten bilim insanları Güneş fırtınasının gerçekleşeceği tarihi de verdi.

Güneş fırtınası ne zaman olacak?

Bilim insanlarına göre Güneş atmosferindeki bir delikten gelen yüksek hızlı Güneş rüzgarları, Dünya’nın manyetik alanına çarparak küçük bir G-1 sınıfı jeomanyetik fırtınayı tetikleyecek. Bu fırtınanın tarihi ise 3 Ağustos Çarşamba günü olarak açıklandı.

Güneş fırtınası nerede görülecek?

ShiftDelete'in aktardığı habere göre; elektrik dalgalanmaları nedeniyle gökyüzünde oluşacak renkler ise Kanada ve Alaska’da görünecek.

Güneş fırtınası neye neden olacak?

Bir G-1 fırtınasının pek çok etkiye neden olma olasılığı var. Bu ihtimaller arasında elektrik şebekesi dalgalanmalarını zayıflatma, uydular ve Kuzey Kutbu çevresindeki bölgelerde potansiyel olarak auoraları ateşleyebilme ihtimalleri yer alıyor. Bunun yanı sıra göç eden hayvanların yön bulma yeteneklerini de bozma ihtimali var. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi jeomanyetik fırtınanın, ‘gaz halindeki malzeme’nin Güneş atmosferinin güneyindeki bir delikten aktığını gözlemledi. Tüm bu tahminlerin ardından uzmanlar, bir fırtına uyarısı yaptı. Uzay hava operasyonlarında çalışan Mike Cook, deliğin güneş rüzgarlarını çekerek hızını artırdığını söyledi. Aynı zamanda önümüzdeki 24 ile 48 saat içinde bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görmemiz gerektiğini de belirtti.