Güneş fırtınası nedir? 2022 güneş fırtınası ne zaman yaşanacak?

Uzay araştırmacısı Dr. Tamitha Skov, Dünya'nın birçok bölgesinin etkileneceği güneş fırtınasının yaşanacağını duyurdu.

Güneş fırtınası nedir?

Güneşte yaşanan püskürmeler ile patlamaların sonucu olarak yüksek enerji barındıran parçacıkların dünyaya isabet etmesiyle oluşan doğa olayına güneş fırtınası denir.

2022 güneş fırtınası ne zaman yaşanacak?

Uzay araştırmacısı Dr. Tamitha Skov, 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde Dünya'nın birçok bölgesinin Güneş fırtınasından etkilenebileceğini duyurdu.

Skov, 19 Temmuz'da gerçekleşeceğini tahmin ettiği Güneş'ten gelen 'yılan benzeri bir filamentin' etkisi nedeniyle Dünya'nın gece tarafında sinyal kesintileri beklememiz gerektiğini belirtti.

20 veya 21 Temmuz'da Dünya'yı etkileyeceği belirtilen Güneş fırtınasının kökeninin 15 Temmuz'da kararsız bir manyetizma filamenti tarafından Güneş'ten sıçrayan bir plazma ve manyetik enerji salınımı olan bir koronal kütle atımından geldiğinin altı çizildi.

Güçlü güneş fırtınalarının insan faaliyetleri üzerinde ciddi etkileri olabilir. Bazı araştırmalar, artan güneş rüzgarı aktivitesi nedeniyle uyduların yörüngelerinden çıktığını ve CubeSats olarak bilinen daha küçük teknelerin tamamen yok edildiğini gösteriyor. Bu uydular için irtifadaki düşüş, geçmişte olduğundan 10 kat daha hızlıdır.

Güneş fırtınaları nedeniyle, Dünya'nın dış atmosferi ısınabilir ve uyduları doğrudan etkileyebilir. Söz konusu fırtına nedeniyle uydularda oluşacak ısınmadan dolayı GPS, cep telefonu ve uydu, TV sinyallerinde parazitlenmeler yaşanabilir.