Güneş çıktığında yıldızlar kaybolur mu gerçekten!

Tarihler 29 Ekim’i gösteriyordu ve Şenol Güneş’in ikinci dönemi resmen Beşiktaş’ta başlamıştı... Şenol Güneş’in basın toplantısındaki o iddialı sözleri ise bugün aklıma bir anda düştü.. Ne demişti Sayın Güneş, “Benim de kulübün de başarıya ihtiyacı var. Güneş gelince yıldızlar görünmez. Güneş’in kıymetini bilelim. Başkan beni aradı, çağırdı ve geldim” ifadelerini kullanmıştı..