  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan spiker açıkladı: Türkiye Yunanistan'a karşı bu uçakları alabilir

Külliye'de yoğun diplomasi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundular

İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş iddiasına cevap

Yok böyle bir hizmet! Hakkari'deki teyze Çapa'daki profesöre muayene olacak!

Yolun sonu göründü! Nevşin Mengü 'sağlam kaynak' diyerek duyurdu: Akşener 6'lı masayı dağıtacak

Yunan medyası böyle duyurdu: Türkiye'den SİHA alarak bize tokat attılar

Halk TV Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu!

Tarihi keşif: 22 metre genişliğinde 3.5 metre derinlikte.... 7 bin 500 yıllık heyecanlandıran değerli bir hazine

Asker ve polis teyakkuza geçti! Sırbistan ve Kosova arasında savaş çanları çalıyor!

Bakan Bilgin Memur-Sen heyeti ile görüştü! Maaşlara zam açıklaması...
Spor Güneş çıktığında yıldızlar kaybolur mu gerçekten!
Spor

Güneş çıktığında yıldızlar kaybolur mu gerçekten!

Tarihler 29 Ekim’i gösteriyordu ve Şenol Güneş’in ikinci dönemi resmen Beşiktaş’ta başlamıştı... Şenol Güneş’in basın toplantısındaki o iddialı sözleri ise bugün aklıma bir anda düştü.. Ne demişti Sayın Güneş, “Benim de kulübün de başarıya ihtiyacı var. Güneş gelince yıldızlar görünmez. Güneş’in kıymetini bilelim. Başkan beni aradı, çağırdı ve geldim” ifadelerini kullanmıştı..

Yeniakit Publisher
2022-12-27 15:36:00 -
Güneş çıktığında yıldızlar kaybolur mu gerçekten!

Tarihler 29 Ekim’i gösteriyordu ve Şenol Güneş’in ikinci dönemi resmen Beşiktaş’ta başlamıştı... Şenol Güneş’in basın toplantısındaki o iddialı sözleri ise bugün aklıma bir anda düştü.. Ne demişti Sayın Güneş, “Benim de kulübün de başarıya ihtiyacı var. Güneş gelince yıldızlar görünmez. Güneş’in kıymetini bilelim. Başkan beni aradı, çağırdı ve geldim” ifadelerini kullanmıştı..

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23