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“Güneş çarpması” konusunda uyarı

Kilis Devlet Hastanesi Cildiye Doktoru Lale Ateş, güneş çarpmasının en yaygın belirtileri vücut ısısında artış, deride kızarıklık, terlemede değişiklik, çarpıntı, bulantı, kusma, baş ağrısı ve dönmesi, son olarak da şuur bulanıklığı olduğunu söyledi.

16 Haziran 2019 Pazar 14:30
“Güneş çarpması” konusunda uyarı

Kilis Devlet Hastanesi Cildiye Doktoru Lale Ateş, güneş çarpmasının en yaygın belirtileri vücut ısısında artış, deride kızarıklık, terlemede değişiklik, çarpıntı, bulantı, kusma, baş ağrısı ve dönmesi, son olarak da şuur bulanıklığı olduğunu söyledi.


Uzman Doktor Ateş,tarafından “Güneş Çarpması Belirtileri ve Tedavisi” ile ilgili bilgilendirme yaptı.


Doktor Lale Ateş,Güneş çarpması uzun süre güneş altında kalınması durumunda vücut ısısını ayarlayan mekanizmaların bozulması ve işlevini yerine getirememesi sonucu ortaya çıkan bir bozukluk olduğunu ifade ederek, “Özellikle çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olan hastalar (yüksek tansiyon, şeker, kalp ve böbrek yetmezliği olanlar), kanser hastaları, gebeler ve aşırı alkol kullananların dikkat etmesi gerekmektedir. Güneş çarpmasının en yaygın belirtileri vücut ısısında artış, deride kızarıklık, terlemede değişiklik, çarpıntı, bulantı, kusma, baş ağrısı ve dönmesi, son olarak da şuur bulanıklığıdır. Güneş çarpması acil müdahale gerektirmekle birlikte; tedavi edilmeyen durumlarda beyin, kalp, böbrek ve kaslarınıza hızlıca zarar verebilir” dedi.


Güneş Çarpmasında yapılacaklar


Ateş,Bir kişinin güneş çarpması yaşadığını düşünüyorsanız, 112’yi arayarak veya en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesigerektiğini ifade ederek, “Acil tedavi için beklerken kişi kuru ve serin bir yere alınmalı varsa üzerindeki dar kıyafetler çıkartılmalı ve kusma riskine karşı yan pozisyonda yatırılmalıdır.Kan dolaşımının baş bölgesine doğru ilerlemesi için bacaklara masaj yapılmalı veya ayaklar yükseltilmelidir.Bilinci yerinde olan hastalara sıvı kaybı nedeni ile su içirilebilir. Kişinin vücut ısısını düşürmek için soğutucu pedlerden yardım alınabilir” şeklinde konuştu.


Korunma yolları


Ateş, Çocukların özellikle öğle saatlerinde güneşte kalmamasına, açık alanda oynamamasına dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, “Güneşin dik açılarla geldiği öğlen saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçının. Açık renkli, terletmeyen, bol, rahat ve pamuklu kıyafetleri tercih edin. Güneşe çıkarken şemsiye, güneş gözlüğü ve şapka gibi aksesuarlardan yardım alın, güneş altında veya sıcak ortamda uzun süre kalacaksanız su tüketmeyi ihmal etmeyin. Günde en az 2,5 litre su için, güneşe çıkmadan önce yüksek faktörlü güneş kremi sürün, uzun ve yorucu aktivitelerden uzak durun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 14:30
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