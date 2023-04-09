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Spor Güneş adını duyunca sinirlendi: Onu konuşacak durumda değiliz
Spor

Güneş adını duyunca sinirlendi: Onu konuşacak durumda değiliz

Yeniakit Publisher
2023-04-09 23:46:00 -
Güneş adını duyunca sinirlendi: Onu konuşacak durumda değiliz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dele Alli hakkında yaptığı açıklamada, onu konuşacak değiliz diyerek tepkisini ortaya koydu.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada goller Aboubakar (2) ve Redmond'dan geldi.

Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Top kayıplarımız fazla oldu"

"Kazanmamız gereken bir maçtı. Tabii ki kağıt üstünde favoriydik. Bir sürprize, mucizeye izin vermemek gerekiyordu. Ancak, rakibimiz dirençli, inançlı, maçı asla bırakmayan bir takım. Biz maça iyi başladık ama rakip yüzde 100 tempoyla iyi çıkışlar yaptı, agresif tempoyla toplar kazandı. Biz o dönemde bocaladık. Cenk de o arada çıktı, devam etti orada. Kısa zamanda toparlandık ve 1-0'dan sonra 3-1 öne geçtik. Top kayıplarımız fazla oldu. Daha iyi oynayabilirdik ama bu oynadığımız oyunla da galibiyeti hak ettik. Tüm oyuncular elinden geleni gösterdi. Tebrik ediyorum."

"Çalışan oyuncunun değeri de, her şeyi de yükselir"

"Çalışan oyuncunun değeri de, her şeyi de yükselir. Nathan Redmond'u tebrik ediyorum. Daha iyi oynasın. Tüm mesele çalışmak. Bütün oyuncular için bu geçerli. 11'de, dışında kalan tüm oyuncuların kendi performansının üstüne çıkmadıkça burada olmalarının bir anlamı yok. Biz de onlara görev vereceğiz. Bocalayan olabiliyor zaman zaman. Onları da toparlayacağız inşallah."
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"Dele Alli'yi konuşacak durumda değiliz"

"Dele Alli'yi konuşacak durumda değiliz. Dele konusunu pas geçiyorum. Hayırlısı olsun. Ben de dahil kulübün görevlisiyiz. Hepimiz gelip gideriz, önemli olan kulübün iyi olması."

"Cenk yarın MR çekilecek"

"Cenk sakatlandı, doğru ama ne kadar sürer bilmiyorum. Yarın MR'ı çekilecek. Onu değerlendireceğiz."

Trabzonspor ve Atletico Madrid açıklaması

"Tüm oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Trabzonspor iyi, büyük bir kulüp. Geçen sezonun şampiyonu. Onlarla karşılaşacağız. Çarşamba günü de çok önemli bir maçımız var. Hem kulüp, hem yönetim, hem takım özveriyle hazırlanmak zorundayız. Özel ve futboldan daha önemli bir durum. Çok insanımızı kaybettik. Atletico Madrid'e de teşekkür ediyorum. İnanın ki bu önemli bir jest. Biz de katkı yapmak durumundayız. Taraftarları bu maça bekliyorum. Hem iki iyi takımın maçını izlemek hem de depremzedelere yardım etmek için..."

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