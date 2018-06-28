Güne yükselişle başlayan dolar düşüşe geçti

Kur güne 4.62 seviyelerinde başlayıp 4.65'e yükseldi. Kur günün 2. yarısında düşüşe geçerek 4.60'ın altına geriledi.

ABD büyüme verisinin beklentilerin altında kalması da Lira'yı destekledi ve kur 4.57'ye kadar geriledi. Dolar dün akşam saatlerinde de 4.60'ın altına gevşemiş ancak burada tutunamamıştı.

Euro 5.36'dan 5.30'a, sterlin 6.07'den 5.99'a kadar geriledi.. Borsa ise bugün %0.3 artışla 96 bin puan seviyelerinde