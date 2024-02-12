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Kadın - Aile Güne dinçlik katan kırmızı erik suyu tarifi: yükselişe hazır olun! Zengin vitamin deposu! Duyan şaşıp kalıyor!
Kadın - Aile

Güne dinçlik katan kırmızı erik suyu tarifi: yükselişe hazır olun! Zengin vitamin deposu! Duyan şaşıp kalıyor!

Yeniakit Publisher
2024-02-12 02:07:00 - 2024-02-12 02:56:18
Güne dinçlik katan kırmızı erik suyu tarifi: yükselişe hazır olun! Zengin vitamin deposu! Duyan şaşıp kalıyor!

Yaz meyvesi olarak da bilinen erik en çok sevilen meyve türleri içerisinde gelir. Aynı zamanda değişik renkleri ve çeşitleri vardır! Vitamin dolup taşacak...

Kırmızı Erik Suyu Tarifi ve Faydaları

Yaz aylarının sonu ile birlikte hem meyve olarak hem de meyve suyu olarak ihtiyacımız olan vitamin ve mineral desteği için erik suyu faydalı olacaktır.

Kırmızı erik suyunu demir içeriği yüksek besinlerle karıştırarak içmek demir emilimini güçlendirmenize yardımcı olur. Elmanın yüksek demir içeriği sayesinde anemiye karşı çok faydalıdır. Elma suyu ile erik suyu karışımı demir eksikliği olanlar için etkili çözüm kaynağıdır.

Yazın sıcaktan bunalıp enerji veren ve zihin açan doğal vitamin deposu arayanlar için güne elma ve erik suyu ile başlamak çok faydalı olacaktır. Güne 1 bardak erik ve elma suyu ile başlamak günü zinde geçirmenize yardım eder. Sıcaklara karşı vücut enerjinizi korumaya alır. Böylece günü aktif bir şekilde geçirir ve enerjinizde kayıp yaşamış olmazsınız.

Odaklanma ve konsantrasyonu üst seviyede tutmanıza yardımcı olur.
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İçerdiği A ve C vitaminlerinin yanı sıra Flavonoidler sayesinde vücudu yaşlanmaya karşı korur. Özellikle flavonoidlerin bağ dokularının yenilenmesine yardımcı olduğu düşünüldüğünde eklemler arası bağ dokularının kireçlenme ve menüsküs yırtıklarına karşı kuvvet kazanmasına destek olur.

Bunun yanı sıra doku yenileyici özelliği sayesinde cildinizi yaşlanma belirtisi olan kırışıklıkların oluşmasına engel olabilir.

Ayrıca hem erik hem de elma zengin lif kaynaklarına sahiptir. İçerdiği lif kaynakları mide de hazımsızlığa iyi gelir.

Bağırsakların çalışmasını iyileştirmek için düzenli olarak tüketilen erik ve elma suyu sayesinde mide de şişkinlik ve gaz problemlerini giderebilirsiniz.

Bu karışımın vücudu temizleyici özelliği sayesinde vücuttan zararlı toksinlerin atılımını destekleyebilirsiniz. Ter bezlerini çalıştırıcı özelliği toksin atılımını destekler.

Elma ve Erik Suyu Tarifi

Ortalama büyüklükte 3 elmanın suyu ile

8 eriğin suyu ile karıştırarak elma ve erik suyu yapabilirsiniz. 1 kg kırmızı eriği 1 bardak toz şekerle kaynattıktan sonra ayrıca limonla da karıştırabilirsiniz.

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