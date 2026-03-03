  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlar dikkat ABD’li yetkililerden itiraflar gelmeye başladı! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail’in İran’a saldıracağını biliyorduk Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu kaleme aldı: Beşten büyük dünyanın sesi 'İran Türkiye'ye saldırır mı?' sorusuna Hakan Fidan'dan dikkat çeken cevap Adalet Bakanı Gürlek’ten Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’a ziyaret Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonu değerlendirdi: Enflasyonla mücadelede kararlı yaklaşımla yolumuza devam ediyoruz CHP'li Üsküdar Belediyesi iflas bayrağını resmen çekti! Trump’ın yüzüne pişmanlığın gölgesi çöktü! İsrail savaşı yaymak için kendi müttefiklerini vuruyor! Savunma sanayisini hedef alacaklardı... Rus istihbaratı son anda engelledi!
Yerel Gündüz vakti römork hırsızlığı
Yerel

Gündüz vakti römork hırsızlığı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gündüz vakti römork hırsızlığı

Gaziantep İslahiye'de bir fabrikanın bahçesinde park halindeki römork, traktörle çekilerek çalındı.

Gaziantep’in İslahiye Organize Sanayi Bölgesi’nde gündüz vakti yaşanan hırsızlık herkesi şaşırttı. İslahiye Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikanın bahçesinde park halinde bulunan Mustafa Yılmaz’a ait römork çalındı. Traktörüyle gelerek römorku almak isteyen Mustafa Yılmaz, yerinde olmadığını görünce şok yaşadı. Fabrikanın güvenlik kameralarını inceleyen Yılmaz, römorkun 21 Şubat günü traktörle gelen kimliği belirsiz kişi tarafından fabrikanın önünden alınıp, götürdüğünü gördü. Yılmaz, durumu ilçe jandarma komutanlığına bildirdi. İhbar üzerine İslahiye Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şaşkın hırsızlar neye uğradığını şaşırdı! Mücevher diye çaldıkları bakın ne çıktı
Şaşkın hırsızlar neye uğradığını şaşırdı! Mücevher diye çaldıkları bakın ne çıktı

Dünya

Şaşkın hırsızlar neye uğradığını şaşırdı! Mücevher diye çaldıkları bakın ne çıktı

Teknoloji devleri fena kapıştı! Birbirlerini "veri hırsızlığıyla" suçluyorlar
Teknoloji devleri fena kapıştı! Birbirlerini "veri hırsızlığıyla" suçluyorlar

Teknoloji

Teknoloji devleri fena kapıştı! Birbirlerini "veri hırsızlığıyla" suçluyorlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23