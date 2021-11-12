Gündüz kuşağı zehir saçıyor

Faruk Arslan İstanbul

Kamuoyunun yakından tanıdığı Memiş Hoca, Türk aile yapısını zehirlemeye devam eden gündüz kuşağı programlarına karşı acilen önlem alınması çağrısı yaptı. Türlü türlü ahlaksızlarla ekranları esir alan bu tür yapımların toplumda ahlaki bir dezenformasyona neden olduğuna dikkati çeken Memiş Hoca, RTÜK’ü harekete geçmeye davet etti.

İğrençlik had safhada

Tuhaf tuhaf ahlaksızlıkların çok olağan bir olay gibi her gün bütün toplumun evlerine kadar girdiğine dikkati çeken Memiş Hoca, “Ülkemizin ücra köşelerinde bulunan bilinçsiz kişiler ekrana çıkartılıyor. Bu kişilerin yaptıkları, yaşadıkları ne kadar gayri ahlaki durum varsa hepsini ekranlara taşıyorlar. Kim kiminle ilişki yaşamış, enişte baldızıyla beraber olmuş, kayınpeder geliniyle birlikte olmuş, filanca kişi filanca kişiyi öldürmüş gibi iğrenç programlar yapılıyor. Ahlaksızlık hat safhada. Çoğu kişi de intikam duygusuyla ekrana çıkıyor. Aslında bu tür programları yapanlar, bilinçli veya bilinçsiz olarak toplumda ahlaksızlığı normalleştirmeye çalışıyorlar” tepkisini gösterdi.

Milli ve manevi değerlerin korunmasının önemine de değinen Memiş Hoca, “Bir millet öz güveninden, milli ve manevi değerlerinden uzaklaşırsa o millet çöker. Televizyon ve gazetelerin özgürlük adı altındaki yayınları ile toplum resmen saldırı altında. Bu ekranlarda iddia edildiği gibi yaşananlar dünyanın her yerinde var. Gelişmiş ülkelerin hepsinde var. Ama bu ülkeler insanların yaşadığı ahlaksızlıkları medyada televizyonlarda çarşaf çarşaf ortaya sermiyor” dedi.

Ekonomi düzelecek

Hükümetin önümüzdeki yıl ekonomik sorunları çözeceğini de kaydeden Memiş Hoca, “Ben inanıyorum ki hükümet 2022’de ekonomik sıkıntının üstesinden gelecek. Özendiğimiz Avrupa’da Amerika’da salgın döneminde yaşananları unutmayalım. Bizim ülkemizde bunlar yaşanmadı. Tekrar söylüyorum hükümet 2022’de ekonomiyi toparlayacak” dedi.