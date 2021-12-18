ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisi milyonlar tarafından yakından izleniyor. Yayımlanan son bölümü ve fragmanı izleyenler ise Gündüz Bey’in hain olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, Gündüz Bey Osman Bey’e hainlik yaptı mı?

Gündüz Bey Osman Bey’e hainlik yaptı mı? Gündüz Bey hain miydi?

Kuruluş Osman dizisinin 76. Bölüm fragmanı yayımlandı. Fragmanda yer alan bir sahna ise herkesi şaşırttı. Boran Alp'in söylediği "Gayrı bu obanın da benim de beyim sensin Gündüz Bey!" sözlerinin ardından ‘Acaba Gündüz Bey hain mi?’ sorusunun cevabı aranmaya başladı. Bu olay ise yeni bölümle aydınlığa kavuşacaktır.

Gündüz Bey kimdir?

Gündüz Bey, Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan birincisidir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin ağabeyidir. Bay-Atlı Hasan bin Mahmûd'un Câm-ı Cem-Âyîn, Âşıkpaşazâde'nin Tevârîh-i Âl-i Osman, ile Neşrî'nin Kitâb-ı Cihannümâ isimli eserlerine göre Ertuğrul'un oğlu olup, Ay-Doğdu adında bir oğlunun olduğunu Âşıkpaşazâde Tevârîh-i Âl-i Osman adlı eserinde bildirilmektedir. İnegöl Savaşı (1299) esnasında Şehit olmuştur.