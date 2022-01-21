Gündüz adam bıçakladı, akşam hastanelik oldu

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın 8. katında dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki E.K., bir çay ocağında otururken yanında oturan F.A.'yı aniden bıçaklayıp kaçtı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı.

Olay anı kamerada

Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olaydan sonra kaçan E.K.'yi takibe alan polis dün akşam evinde olduğunu tespit etti. Evinin kapısına gelen polislere kapıyı açmayıp direnen, evini yakacağını ileri süren E.K.'nin bu tutumu karşısında polis ekipleri evin yanından uzaklaştı. Ancak E.K. yine de evini ateşe vererek yaktı.

Evdeki eşyalar alev alev yanarken, E.K. ise balkona çıkıp alevlerden kaçmasına rağmen dumandan zehirlenmekten kurtulamadı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, dumandan zehirlenen E.K. baygın halde ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.