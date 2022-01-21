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Gündem Gündüz adam bıçakladı, akşam hastanelik oldu
Gündem

Gündüz adam bıçakladı, akşam hastanelik oldu

Samsun'da gündüz bir kişiyi bıçaklayan, akşam da kendi evini ateşe vererek yakan şahıs dumandan zehirlenerek hastanelik oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 09:11:00 -
Gündüz adam bıçakladı, akşam hastanelik oldu

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın 8. katında dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki E.K., bir çay ocağında otururken yanında oturan F.A.'yı aniden bıçaklayıp kaçtı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı.

Olay anı kamerada

Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olaydan sonra kaçan E.K.'yi takibe alan polis dün akşam evinde olduğunu tespit etti. Evinin kapısına gelen polislere kapıyı açmayıp direnen, evini yakacağını ileri süren E.K.'nin bu tutumu karşısında polis ekipleri evin yanından uzaklaştı. Ancak E.K. yine de evini ateşe vererek yaktı.

Evdeki eşyalar alev alev yanarken, E.K. ise balkona çıkıp alevlerden kaçmasına rağmen dumandan zehirlenmekten kurtulamadı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, dumandan zehirlenen E.K. baygın halde ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yorumlar

BOŞUNA DEMİYORUZ BIRAKIN AVRUPAYI BİZLER AMERİKAYI BİLE GEÇTİK DAHA BUNU BETERİ VARDIR,,, YAŞASIN LAİK TÜRK CUMHURİYETİ İŞTE OSMANLININ AHI BUNA DERLER,,, DAHA ÇOK GÖRECEKSİNİZ,,,
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