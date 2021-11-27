  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Gündemi sarsan sözler! 'Erdoğan'ı ortadan kaldırmak istiyorlar'
Dünya

Gündemi sarsan sözler! 'Erdoğan'ı ortadan kaldırmak istiyorlar'

Rusya Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Sergey Markov, ABD ve AB'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı istemediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 09:49:00 -
Gündemi sarsan sözler! 'Erdoğan'ı ortadan kaldırmak istiyorlar'

Türk Lirası’ndaki değer kaybı Rus siyasetçiler tarafından da yakından takip ediliyor.

Rusya Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Direktörü, eski Duma milletvekili Sergey Markov, Türkiye’deki gelişmeleri Sputnik’e değerlendirdi.

Markov, döviz kurlarındaki artışın ardından yaşanan gelişmeleri şöyle yorumladı:

“Öncelikle şunu kaydetmek gerekir ki, bu protestolar Batı medyasında yazıldığı kadar büyük değil. İkincisi, protestolar sadece büyük şehirlerde yapılıyor. Son yerel seçimlerde, 10 büyük şehirden 8’inde muhalefet kazanmıştı. Dolayısıyla ülkenin diğer kısmı, büyük şehirlerin dışında kalan bölgeler sakin kalıyor. Yani taşranın Erdoğan’dan yana olduğunu ve partisini desteklediğini söyleyebiliriz.”

Batı’nın, Türkiye’de istikrarsız bir ortam olmasından hoşnut olduğunu iddia eden Markov, ''Şüphesiz bugün iktidara gelebilecek muhalefet ABD ve AB’den yana. Batı da diğer her şeyin yanında Rusya'yla iyi ilişkilere sahip olduğu için Erdoğan’ı ortadan kaldırmak istiyor'' diye konuştu.

‘Erdoğan, gerçek desteği sadece Moskova ve Pekin’den alabilir’

Türkiye’nin Rusya ve Çin’le daha sıkı ilişkiler içinde olması gerektiğini savunan Rus analist, şöyle devam etti:

“Her şey şansa bırakılırsa iki yıl sonra Erdoğan, şu anda Lukaşenko’nun bulunduğu duruma düşebilir. İçeride protestolar, dışarıda yaptırımlar. Erdoğan gerçek desteği sadece Moskova ve Pekin’den alabilir. Türkiye, Avrasya Ekonomik Birliği’nin üyesi olabilir. Bu, Rusya ve Türkiye’yi çok güçlendirir.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Amine

Batı şeytanları emirlerini,uşaklığını yapacak birini istiyorlar.
  • Yanıtla

Nur Ahmet

Bu biraz ajitasyon kokuyor olabilir,ama didiği gibi Erdoğan' ı ortadan kaldırabilirler lafını hiç bir zaman yabana atmamak gereklidir.Çünkü nihai amaçları budur.Çünü darbe girişiminde bunu amaçlamışlardır.Koruma,güvenlik işini daha sağlamlaştırma ve güçlendirmeliyiz,daha çok dikkat etmeliyiz.Erdoğan olur olmaz her yerde bir şeyler yememeli,içmemeli,zehirleme olayı da olabilir.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Erol Bulut'tan flaş açıklamalar
Spor

Erol Bulut'tan flaş açıklamalar

İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi açıklama yapan Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut "Biz muhakkak 3 puan parolasıyla sahada olacağ..
Türkiye-Portekiz maçı ne zaman? Milli maç ne zaman ayın kaçında?
Spor

Türkiye-Portekiz maçı ne zaman? Milli maç ne zaman ayın kaçında?

Milli maç ne zaman Türkiye-Portekiz maçı hangi gün? A Milli Futbol Takımızın, 2022 Dünya Kupası Play-off turunda Portekiz ile karşılaşacak. ..
Türkiye rakibi belli oldu | Türkiye'nin rakibi kim?
Spor

Türkiye rakibi belli oldu | Türkiye'nin rakibi kim?

2022 Dünya Kupası Play-Offlarında mücadele edecek olan Türkiye'nin rakibi belli oldu. Peki, Türkiye'nin rakibi kim?

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay