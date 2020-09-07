Gündemi sarsan olay: Belarus'ta muhaliflerin önde gelen ismi kaçırıldı!
Belarus'ta muhalefetin önde gelen isimlerinden Maria Kolesnikova'nın başkent Minsk'te maskeli kişilerce kaçırıldığı ileri sürüldü.
Belarus'ta muhaliflerin önde gelen isimlerinden Maria Kolesnikova'nın maskeli kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edildi.
Başkent Minsk'te sabah saat 10.00 sularında ulusal sanat müzesi yakınlarında yürürken maskeli bir grup tarafından alıkonulan Kolesnikova'nın zorla minibüse bindirildiği belirtildi.
9 Ağustos'ta Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'nun rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın seçim kampanyasına destek verdiği belirtilen muhalif ismin, henüz kimin kaçırdığı bilinmiyor.
Kolesnikova'nın yanı sıra muhalefet koordinasyon konseyinin üç diğer üyesinin ve Koleskinova'nın basın ekibinin de kayıp olduğu belirtildi.
Kolesnikova, Tikhanovskaya'nın seçimlerin ardından Litvanya'ya gitmesiyle hâlâ Belarus'ta bulunan en üst düzey muhalif figür haline gelmişti.
Öte yandan ülkede seçim sonuçlarının şaibeli olduğu iddiasıyla başlatılan protestolar devam ediyor.