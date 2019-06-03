Gündemi sarsan bomba iddia! "ABD, Suriye'de Esed Rejimini tanıyabilir"

Londra merkezli Arapça Şarku'l Avsat gazetesininBatılı diplomatikkaynaklara dayandırdığı haberine göre, haziran sonunda Kudüs'teRusya, ABD ve İsrail temsilcileri arasında yapılacak ulusal güvenlik temalı toplantıda İran’ın Suriye'deki varlığı başlıca gündem maddelerinden biri olacak.

Gazeteye konuşan kaynak ''Taraflar görüşmede bir yol haritasını görüşecek. Bu yol haritasına göre, ABD ve müttefikleri Suriye’de İran’ın rolü ve siyasi nüfuzunu engellemesine ilişkin belli eylemleri yürütmesi karşılığında, Moskova’ya Suriye’de yeniden inşa, yönetim meşruiyeti (Beşşar Esed yönetiminin tanınması) ve yaptırımların kaldırılması gibi tekliflerde bulunacak'' ifadelerini kullandı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı, ABD Başkan Yardımcısı John Bolton ve İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben Şabat, Haziran sonunda Kudüs’te bir araya gelecek. Üç ülke arasında bu düzeyde ilk kez böyle bir toplantı yapılacak.

Kosaçev: 3. bir ülkenin varlığının, Rusya ile ABD arasında anlaşma konusu olması pek mümkün değil

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Facebook hesabından yaptığı açıklamada üçüncü bir ülkenin Suriye’deki varlığının Rusya ile ABD arasında anlaşma konusu olmasının pek mümkün olmadığını iade etti.

Yabancı güçlerin Suriye’de bulunma amacının DAEŞ ve diğer terör tehditleri ile mücadele olduğunu belirten Kosaçev, bu güçlerin varlığını azaltma istiyorsa ABD’nin Suriye’de ve Ortadoğu'da terörün ortadan kaldırılması için her şeyi yapması gerektiğini vurguladı.

(Sputnik)