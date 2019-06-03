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Gündemi sarsan bomba iddia! "ABD, Suriye'de Esed Rejimini tanıyabilir"

Kudüs’te Rusya, ABD ve İsrail temsilcileri arasında yapılacak toplantıda, ABD ve İsrail’in Moskova yönetimine, Suriye’de İran’a etki etmesi karşılığında, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’i tanımayı teklif edeceği iddia edildi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:08
Gündemi sarsan bomba iddia! "ABD, Suriye'de Esed Rejimini tanıyabilir"

Londra merkezli Arapça Şarku'l Avsat  gazetesininBatılı diplomatikkaynaklara dayandırdığı haberine göre, haziran sonunda Kudüs'teRusya, ABD ve İsrail temsilcileri arasında yapılacak ulusal güvenlik temalı toplantıda İran’ın Suriye'deki varlığı başlıca gündem maddelerinden biri olacak.

Gazeteye konuşan kaynak ''Taraflar görüşmede bir yol haritasını görüşecek. Bu yol haritasına göre, ABD ve müttefikleri Suriye’de İran’ın rolü ve siyasi nüfuzunu engellemesine ilişkin belli eylemleri yürütmesi karşılığında, Moskova’ya Suriye’de yeniden inşa, yönetim meşruiyeti (Beşşar Esed yönetiminin tanınması) ve yaptırımların kaldırılması gibi tekliflerde bulunacak'' ifadelerini kullandı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı, ABD Başkan Yardımcısı John Bolton ve İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben Şabat, Haziran sonunda Kudüs’te bir araya gelecek. Üç ülke arasında bu düzeyde ilk kez böyle bir toplantı yapılacak.

Kosaçev: 3. bir ülkenin varlığının, Rusya ile ABD arasında anlaşma konusu olması pek mümkün değil

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Facebook hesabından yaptığı açıklamada üçüncü bir ülkenin Suriye’deki varlığının Rusya ile ABD arasında anlaşma konusu olmasının pek mümkün olmadığını iade etti.

Yabancı güçlerin Suriye’de bulunma amacının DAEŞ ve diğer terör tehditleri ile mücadele olduğunu belirten Kosaçev, bu güçlerin varlığını azaltma istiyorsa ABD’nin Suriye’de ve Ortadoğu'da terörün ortadan kaldırılması için her şeyi yapması gerektiğini vurguladı.

(Sputnik)

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:08
  1. ABD
  2. İran
  3. Suriye
  4. Rusya
  5. İsrail
  6. Kudüs Zirvesi
  7. şok iddia
  8. Beşşar Esed rejimi

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  • SüleymanSüleyman43 dk önce
    Bu işten gene biz zararlı çıktık. Bütün oyun bizim başımıza. Kafirler tek millet bunu dikkate almak lazım. ABD nin "eğit donat" oyununu yedik ve neticede başımıza 5 milyon suriyeliyi musallat ettik. Gerisi de art arda..
  • AYH8N ERG8N8Z EWET AYH8N ERG8N8Z EWET 53 dk önce
    Aman dikkat ABD 'ülkelerin milli kimlikleri üzerinden rant devsirmeye alışık bir ülke olduğundan sömürge mentalitesini kuresel ekonomi çarkıklarını işleterek gerçekleştir.Bu zorunlu uydu tabiliginin başka modelidir ki her türlüsünden bağımsızlık kavramına terstir ve hür doğmuş hür yaşamış bir millet olarak bize tarihi misyonumuz açısından da uymaz bunun en Iyi anlatımı (anlatımida)S-400 lerin alımından geçer milli savunma konseptine ileri teknolojilerle entegre edilmesi ise milli bekârmız ve varlığımız için onur kaynağıdır. ABD nin milli kimlikler üzerinden rant devşirmesi en amiyane tabiriyle aşağılık bir barbarlıktır. ABD NIN ortadoğuda irani hedef alan siyasi açılımı ırak takı eski baas ve suriyedeki simdiki esat yönetiminin katliamlarindan daha tehlikeli bir senaryoya imza atmasi cok tehlikeli gelişmeleri doğurur ki;Bu ABD NIN hedeflerinin çok büyük olasılıkla sapmasına neden olan ve tüm dünyayı icine alan kaotik ortamı doğurur. ABD güdümündeki kendilerini dev aynasında gören körfez deki o malum devletçikler ABD askerlerini lejyoner sistemiyle ülke savunmasına katarak çakma motifiyle ABD NIN ortadoğuda devam eden eyaletleri olarak sisteme entegre edilmişlerdir dahası kirilgan emirliklerinin statüleri abd nin o bolgedeki girişeceği Macerayala bire bir ilintili olup ; dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olmayi gerektiren bir istikbal olgusunun tehlikesini de tasimaktadir.Dolayısıyla son ,söz, ses özgür iradeleri olan tam bağımsız körfez ve ortadoğu ki ülkelerin (!)değil..ABD NIN oluşacaktır. yani :spatuladaki harci karan baris yanlısı iran suren ise abd olacaktir.ABD nin başındaki zatın amacı zaafını ve egolarını paranoyak bir şekilde iran ve körfez üzerinden ticaret,petrol ve paraya dönüştürerek ABD ekonomisine devamlı akan musluk misali gelir irad etmek,kendiside çok iyi biliyorki körfez ve ortadoğu batağından çıkamayacağını dolayısıyla gayrı meşru kimliğigi ile aba altından sopa gösterek göz korkutup,daha cok nemalamanin HESAPI içinde.Oda biliyorki elin oğlunun armut toplamadığını.CIne yönelik yaptırımları cinin Sanayi ve teknoloji casusluğunadan ziyade uzak doğunun o bölgesinde ve diğer alanlardaki gücünü çin kaptırmış olmasidirki; AMERIKAN DERIN DEVLETI TARAFINDAN SON DERECE RAHATSIZLIK VERICI OLARAK ADLEDILIP ANLAMLADIRILMISTIR.ABDnin dünya barisina katkısı anlaşma ve uzlaşma mantığından geçmesi kendi egosu ve mantalitesi olan kovboy mantığına ve onun hamisi olan teksas ruhuna koşulsuz hizmet etmesi yani at,kovboy, kement ilişkisiyle ilintili olup izlediği siyet acısıylayda kıratın çiftesi pek olur öğretisinden veiatnmdan beri hatırlamamış olmaması ipek yolu ticaret medeniyetinin bir parçası olan iran ve cin akabindede rusya ve kuzey kore bu hatırlatmayı en iyi şekilde yapmak için can siperhane bir şekilde üstün silahlarıyla abd yi bu coğrafyaya bekliyorlar olacağından kimsenin zerre kadar şüphesi dahi olmasın bu kaotik ortamın yarayacağı kaos islam topraklarından eskiyalikla yaralanan zorba ,zalim israilin sonunu da getir.Bu medeniyet temsilcileri bugünkü medeniyet tarzı ile tüm güç dengesini bu kovboy mantığı 'na dayalı güçler dengesi üzerine kurduğu dış siyasetini barıştan uzak zorbalıkla dayatma,ötekileştirme ,beriketlestirme ve ayrimlastirmayla idame ettiğini, edeceğini zanederek ecelinin de senaryolar ını tarih sayfalarına yazdığının+yazabileceginin farkında değil dolayısıyla aymaz bir şekilde güç tutkusu ve sarhoşluğu içinde kaderinin girdabında tarihin karanlık sayfasına geçemeye dun dende daha yakın. Malum, ABD potansiyel haydut kimliği ile yaptığına jandarmalık diyorsada bunun hur vicdanlardaki adı barbarlık ve yamyamliktir.cunku kendi milli kimliğinde bu vardır.Bu kimlik derin devletinin kendi kimliğidir.yani sonunda yakala yut ve ye olan asaglik prensibiyle çalışır. Turmp kişilik vasıflarıyla agresif yoğun psiko analizi dipte kendinden ve ideallerinden başka dünya kabul etmeyen zorba,ABD nin yahudi demokrasisinin faşist zavallı diktatorudur insanlik erdeminde kafa tasicilik zihniyeti olan zorba,kimliksiz bir kimlik olarak amerikan değerlerini ve mantalitesini koşulsuz egolarıyla şekillendiren, sorgulayarak biçimlendirerek ayaklar altına alan psikolojide psiko analize yeni terimlerle kanalize olacak biri olarak dünya tarihinde bu terimle anılacak ve yargılanacak biri.sorgusuz mo...on mentalitesi ve deger yargisi gercek dunyadan ve insanlik degerlerinden izafi bir soyutlukla uzakta,amerikanin muhafazekaliginin ve katoliginin yeni değer yargısı olarak nihayet baltayi tasa vurdu.
  • AYH8N ERG8N8Z EWET çıkıyor AYH8N ERG8N8Z EWET çıkıyor 57 dk önce
    Aman dikkat ABD 'ülkelerin milli kimlikleri üzerinden rant devsirmeye alışık bir ülke olduğundan sömürge mentalitesini kuresel ekonomi çarkıklarını işleterek gerçekleştir.Bu zorunlu uydu tabiliginin başka modelidir ki her türlüsünden bağımsızlık kavramına terstir ve hür doğmuş hür yaşamış bir millet olarak bize tarihi misyonumuz açısından da uymaz bunun en Iyi anlatımı (anlatımida)S-400 lerin alımından geçer milli savunma konseptine ileri teknolojilerle entegre edilmesi ise milli bekârmız ve varlığımız için onur kaynağıdır. ABD nin milli kimlikler üzerinden rant devşirmesi en amiyane tabiriyle aşağılık bir barbarlıktır. ABD NIN ortadoğuda irani hedef alan siyasi açılımı ırak takı eski baas ve suriyedeki simdiki esat yönetiminin katliamlarindan daha tehlikeli bir senaryoya imza atmasi cok tehlikeli gelişmeleri doğurur ki;Bu ABD NIN hedeflerinin çok büyük olasılıkla sapmasına neden olan ve tüm dünyayı icine alan kaotik ortamı doğurur. ABD güdümündeki kendilerini dev aynasında gören körfez deki o malum devletçikler ABD askerlerini lejyoner sistemiyle ülke savunmasına katarak çakma motifiyle ABD NIN ortadoğuda devam eden eyaletleri olarak sisteme entegre edilmişlerdir dahası kirilgan emirliklerinin statüleri abd nin o bolgedeki girişeceği Macerayala bire bir ilintili olup ; dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olmayi gerektiren bir istikbal olgusunun tehlikesini de tasimaktadir.Dolayısıyla son ,söz, ses özgür iradeleri olan tam bağımsız körfez ve ortadoğu ki ülkelerin (!)değil..ABD NIN oluşacaktır. yani :spatuladaki harci karan baris yanlısı iran suren ise abd olacaktir.ABD nin başındaki zatın amacı zaafını ve egolarını paranoyak bir şekilde iran ve körfez üzerinden ticaret,petrol ve paraya dönüştürerek ABD ekonomisine devamlı akan musluk misali gelir irad etmek,kendiside çok iyi biliyorki körfez ve ortadoğu batağından çıkamayacağını dolayısıyla gayrı meşru kimliğigi ile aba altından sopa gösterek göz korkutup,daha cok nemalamanin HESAPI içinde.Oda biliyorki elin oğlunun armut toplamadığını.CIne yönelik yaptırımları cinin Sanayi ve teknoloji casusluğunadan ziyade uzak doğunun o bölgesinde ve diğer alanlardaki gücünü çin kaptırmış olmasidirki; AMERIKAN DERIN DEVLETI TARAFINDAN SON DERECE RAHATSIZLIK VERICI OLARAK ADLEDILIP ANLAMLADIRILMISTIR.ABDnin dünya barisina katkısı anlaşma ve uzlaşma mantığından geçmesi kendi egosu ve mantalitesi olan kovboy mantığına ve onun hamisi olan teksas ruhuna koşulsuz hizmet etmesi yani at,kovboy, kement ilişkisiyle ilintili olup izlediği siyet acısıylayda kıratın çiftesi pek olur öğretisinden veiatnmdan beri hatırlamamış olmaması ipek yolu ticaret medeniyetinin bir parçası olan iran ve cin akabindede rusya ve kuzey kore bu hatırlatmayı en iyi şekilde yapmak için can siperhane bir şekilde üstün silahlarıyla abd yi bu coğrafyaya bekliyorlar olacağından kimsenin zerre kadar şüphesi dahi olmasın bu kaotik ortamın yarayacağı kaos islam topraklarından eskiyalikla yaralanan zorba ,zalim israilin sonunu da getir.Bu medeniyet temsilcileri bugünkü medeniyet tarzı ile tüm güç dengesini bu kovboy mantığı 'na dayalı güçler dengesi üzerine kurduğu dış siyasetini barıştan uzak zorbalıkla dayatma,ötekileştirme ,beriketlestirme ve ayrimlastirmayla idame ettiğini, edeceğini zanederek ecelinin de senaryolar ını tarih sayfalarına yazdığının+yazabileceginin farkında değil dolayısıyla aymaz bir şekilde güç tutkusu ve sarhoşluğu içinde kaderinin girdabında tarihin karanlık sayfasına geçemeye dun dende daha yakın. Malum, ABD potansiyel haydut kimliği ile yaptığına jandarmalık diyorsada bunun hur vicdanlardaki adı barbarlık ve yamyamliktir.cunku kendi milli kimliğinde bu vardır.Bu kimlik derin devletinin kendi kimliğidir.yani sonunda yakala yut ve ye olan asaglik prensibiyle çalışır. Turmp kişilik vasıflarıyla agresif yoğun psiko analizi dipte kendinden ve ideallerinden başka dünya kabul etmeyen zorba,ABD nin yahudi demokrasisinin faşist zavallı diktatorudur insanlik erdeminde kafa tasicilik zihniyeti olan zorba,kimliksiz bir kimlik olarak amerikan değerlerini ve mantalitesini koşulsuz egolarıyla şekillendiren, sorgulayarak biçimlendirerek ayaklar altına alan psikolojide psiko analize yeni terimlerle kanalize olacak biri olarak dünya tarihinde bu terimle anılacak ve yargılanacak biri.sorgusuz mo...on mentalitesi ve deger yargisi gercek dunyadan ve insanlik degerlerinden izafi bir soyutlukla uzakta,amerikanin muhafazekaliginin ve katoliginin yeni değer yargısı olarak nihayet baltayi tasa vurdu.

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