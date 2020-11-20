  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Gündemi sarsacak gelişmeyi İngilizler servis etti... Prens Selman'a büyük şok!
Dünya

Gündemi sarsacak gelişmeyi İngilizler servis etti... Prens Selman'a büyük şok!

İngiliz The Guardian gazetesi, Suudi Arabistan'da Kasım 2017'de gerçekleştirilen ve aralarında prenslerin, iş adamlarının, bakanların bulunduğu 400 üst düzey isminin bir otelde alıkonduğu olayın üçüncü yılında gündemi sarsacak bir haber yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 09:17:00 - 2020-11-20 09:18:05
Gündemi sarsacak gelişmeyi İngilizler servis etti... Prens Selman'a büyük şok!

Krallığın üst düzey figürlerinin başkent Riyad'daki lüks bir otelde alıkoyulması resmi olarak yolsuzlukla mücadele olarak tanımlanmıştı. Fakat birçokları bu operasyonu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın iktidarını sağlamlaştırma hamlesi olarak görülmüştü.

"Stres pozisyonunda duvara bağladılar"

İngiliz The Guardian gazetesine bu operasyona ilişki bilgi veren bir kaynak, içerideki herkesin gözlerinin bağlandığını ve prenslerin ve iş adamlarının dövülüp duvara bağlandığını anlattı. Haberde adı anılmayan kaynak şunları söyledi: "İlk geceydi, herkesin gözleri bağlıydı ve hemen herkes Mısır istihbaratının 'dayak gecesi' dediği şeye maruz bırakıldı. İnsanlara neden burada olduklarını bilip bilmedikleri soruluyordu. Kimse bilmiyordu. Bazıları çok kötü olmak üzere çoğu dövüldü. 'Stres pozisyonu'nda duvara bağlanmış insanlar vardı. saatler sürdü ve işkenceyi yapanların hepsi Suudi'ydi."

"Bazen şantaj yapıyorlardı"

Tüm bunların onları gevşetmek için yapıldığını anlatan kaynak, bir sonraki gün sorgucuların geldiğini aktardı. Tutukluların odalara ayrıldığını anlatan kaynak, sorguculara ilişkin "Sayfalarca bilgi ve belge ile kapıya dayandıklarına dair bir yanlış kanı var. Çok az şey biliyorlardı. Suudi varlıkları konusunda bilgileri vardı fakat offshore hesaplar konusunda ümitleri yoktu" ifadelerini kullandı.

Söz konusu kaynak, "Ne aradıklarına dair çoğunlukla fikirleri yoktu. Bazı durumlarda şantaj yapıyorlardı, çünkü tutukluların bir kısmı herhangi bir şey imzalamayı reddediyordu" dedi.

Kaşıkçı cinayetinde yer aldılar

Haberde sözlerine yer verilen başka bir kişi de "Bu, sadece onun (Prens Muhammed bin Selman) iktidarını pekiştirmesi için yapıldı. Kaşıkçı vahşetinden önce yaşandı. Bundan sıyrılması, ikincisini (Kaşıkçı cinayeti) yapmasına izin verdi. Ritz Carlton'daki olayda görev alan gardiyanlar cinayette de görev aldı" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müslüman sivilleri talim için öldürdüler! Haçlı komutanı özür diledi
Dünya

Müslüman sivilleri talim için öldürdüler! Haçlı komutanı özür diledi

Avustralya askerlerinin Afganistan'da 39 silahsız sivilin tutuklandıktan sonra talim amaçlı öldürüldüğü ortaya çıktı. Avustralyalı General A..
Maaş ve ikramiyeleri etkileyecek! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor
Ekonomi

Maaş ve ikramiyeleri etkileyecek! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ed..
CHP'den canlı yayında 'HDP ile anayasa' itirafı!
Siyaset

CHP'den canlı yayında 'HDP ile anayasa' itirafı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, katıldığı canlı yayında HDP ile bir anayasa çalışması yapılabileceğini söylerken ilerleyen dön..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay