Gündemi sarsacak açıklama! FETÖ'den gözaltına alınacak kulüp başkanı kim?

Spor yazarı Levent Ümit Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çok yakında bir kulüp başkanı ve beraber çalıştığı bir menajerin FETÖ bağlantısının ortaya çıkacağını ve gözaltına alınacağını öne sürdü.

Levent Ümit Erol, çok yakında bir kulüp başkanı ve beraberinde çalıştığı bir menajerin, FETÖ bağlantısından dolayı gözaltına alınacağını belirtti.

İşte Levent Ümit Erol'un o paylaşımı:

"Bir kulüp başkanı ve yıllardır beraber çalıştığı bir menajer... Çok çok yakında alınır..."

Birçok ismi yazmıştı

Öte yandan Levent Ümit Erol daha önce de futbol dünyasındaki FETÖ yapılanması hakkında birçok ismi tek tek ortaya çıkarmış ve sonrasında devlet tarafından doğruluğu tespit edilerek bu isimler gözaltına alınmıştı.