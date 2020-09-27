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Gündem Gündemi sallayacak iddia: Türk İHA'sı Ermenistan semalarında
Gündem

Gündemi sallayacak iddia: Türk İHA'sı Ermenistan semalarında

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki hava sahasında uçan belirsiz İHA'nın Bayraktar TB2 olduğu öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 16:25:00 -
Gündemi sallayacak iddia: Türk İHA'sı Ermenistan semalarında

Ermenistan’ın sabah saatlerinde Azerbaycan’ı hedef alan saldırı sonrası Türkiye, ‘Azerbaycan ne isterse onu yaparız’ açıklaması ile kardeş ülkeye desteğini tüm dünyaya duyurmuştu.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında hareketlilik yaşanırken radara yakalanan uyruğu belirsiz bir İHA’nın Türk üretimi Bayraktar TB 2 olduğu iddia edildi.

Azerbaycan, Ermenistan’ın saldırılarını püskürterek işgal altındaki köyleri yeniden ele geçirdi.

Çatışmalar bölgede sürerken bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Radarlara yakalanan ‘CENAHO1’ isimli uçuşa sahip uyruğu belli olmayan bir İHA’nın Türkiye üretimi TB2 olabileceği öne sürüldü.

Ermenistan'a tepki yok

Bölgede son gelişmeşler bu yöndeyken Türkiye ve Ukrayna dışındaki hiçbir devlet Ermenistan’ın ateşkesi bozan saldırılarına tepki göstermedi.

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