Gündemi alt üst edecek! CHP'li Atıcı'dan bomba itiraf: Millet İttifakı bozulabilir

CHP 26. Dönem Milletvekili Aytuğ Atıcı, katıldığı televizyon programında Millet İttfakı'nın gerçekleriyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

Atıcı ittifaklar üzerinden yaptığı değerlendimelerde "Millet İttifakın'da ideolojik ayrılıklar var o yüzden millet ittifakı bozulur mu bozulur" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti ve Saadet Parti'sinin ittifaktaki duruşu ile ilgili konuşan Atıcı "İYİ Parti zaman zaman Millet İttifakı'na körü körüne bağlı değiliz' mesajları veriyor... CHP ile Saadet Partisi'nin ise bir ideolojik birliktelik yapması imkansız" dedi.

Cumhur İttifakı ile ilgili yaptığı açıklamada "Orada ayrılık olmaz. Orada ideolojik birliktelik var" diyen Atıcı bu ittifakta kopma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi.

Aytuğ Atıcı'ının yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Cumhur İttifakında ayrılık olmaz. Ayrılık olacaksa da yerine birini ikame etmeleri gerekir. Cumhur İttifakına girmesi imkansız olan tek parti CHP’dir.

Girmesi zor olan İYİ Parti’dir ama imkansız değildir. Çünkü İyi Parti zaman zaman ‘Millet İttifakına körü körüne bağlı değiliz. Eğer ittifak İyi Parti ve Türkiye’nin çıkarına ise kalırız. Değilse mecbur değiliz.’ mesajları veriyor. Daha güçlü mesajları ise Saadet Partisi veriyor. Çünkü aslında CHP ile Saadet Partisinin bir ideolojik birliktelik yapması imkansız. MHP ile de ideolojik birliktelik yapması imkansız.

AK Parti’nin MHP ile yaptığı ittifakta durum böyle değil. Orada ideolojik birliktelik var. O yüzden kopma ihtimali düşüktür. O yüzden Millet İttifakı bozulur mu bozulur. Tabi ki.. niye bozulmasın. Bir ideolojik ayrılık zaten var. Eğer gerçekten sağlam zeminde gitmezse tabi ki bozulabilir.