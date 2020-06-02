GÜNDEME EK
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
- Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.
(Ankara/14.00/15.00)
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
- Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.
(Ankara/14.00/15.00)
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