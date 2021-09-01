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Gündem Gündeme bomba gibi düştü! İsrailli yazar: Türkiye'yi Atatürk'le beraber sabetaycılar kurdu
Gündem

Gündeme bomba gibi düştü! İsrailli yazar: Türkiye'yi Atatürk'le beraber sabetaycılar kurdu

İsrailli yazar Haim Errol Gelardin'in, katıldığı bir programda "Türkiye'yi Atatürk'le beraber sabetaycılar kurdu" ifadeleri gündeme bomba gibi düştü.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 18:25:00 - 2021-09-01 18:38:35

İsrail vatandaşı Türk Yahudisi Haim Errol Gelardin'in 2012 yılında yayınlanan bir programda, Türkiye'yi Sabetaycıların kurduğunu söylediği video sosyal medyada viral oldu.

İsrailli Haim Errol Gelardin, 2012 yılında katıldığı bir televizyon programında söyledikleriyle şoke etti. Gelardin, "Mustafa Kemal'in en büyük düşmanı Enver'di çünkü Enver sabetayist değidi." diyerek Türkiye'yi Sabetaycıların kurduğunu söyledi.

"Türkiye'yi sabetayistler kurdu"

Gelardin şu ifadeleri kullandı:

Mustafa Kemal'in en büyük düşmanı Enver'di çünkü Enver sabetayist değildi. Bu yazılmayan, konuşulmayan tarihtir. Bunu size öğretmezler. Türkiye'yi sabetayistler kurdu.

20. asırda dünyada 3 Yahudi devleti kuruldu; Rusya, Türkiye ve İsrail. Türkiye'yi Atatürk'le beraber sabetaycılar kurdu. Atatürk Avrupalıydı. Türkiye'yi Avrupalılaştırmak istedi. Onun için bu vaziyete geldik.

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