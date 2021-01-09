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Siyaset Gündeme bomba gibi düştü! Akşener'e 'Adaylıktan çekil' telefonu
Siyaset

Gündeme bomba gibi düştü! Akşener'e 'Adaylıktan çekil' telefonu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 15 gün kala muhalefetten bir ismin kendisini arayarak "Birinci turda biter, sen bu işi bozuyorsun. Adaylıktan çekil" telefonu geldiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 12:00:00 -
Gündeme bomba gibi düştü! Akşener'e 'Adaylıktan çekil' telefonu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili açıklamaları tartışılıyor. Bir grup kadın gazeteciye konuşan Akşener, 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisine adaylıktan çekilmesi için telefon açıldığını söyledi. Herkes bu kişinin kim olduğunu merak etti. Gazeteci Kübra Par, Akşener'in açıklamalarını bugünkü köşesine taşıdı.

Akşener'e 'adaylıktan çekil' diyen kimdi?

"Muhalefet gelecek seçimde ilk turda ortak bir aday çıkaracak mı? Çıkaracaksa o aday kim olacak? Gelecek seçimlere ilişkin en kritik nokta bu. Akşener bu konuda da enteresan mesajlar veriyor.

Muharrem İnce’nin ilk turda seçileceğine dair gerçeklikten uzak bir heyecan yaratıldığını, hatta seçime 15 gün kala "Birinci turda biter, sen bu işi bozuyorsun" denilerek istifa etmesini istediklerini açıklıyor. “Ağzımı açtım mı? Zora sokacak bir cümlemi duymadınız” diyerek muhalefete zarar vermemek için bu konuyu ifşa etmediğini itiraf ediyor.

Dikkat edin, üzerinden tam 2.5 yıl geçtikten sonra Akşener o dönemde kendisine muhalefetten gelen baskıyı ilk kez açıklıyor.

Bence burada hem CHP yönetimine hem de CHP tabanına verdiği açık bir mesaj var. “Muharrem İnce gibi bir figürü aday gösterecek olursanız kaybedersiniz” diyor.

“İnce ile benim aldığım oy Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu'nun aldığı oy kadar” cümlesiyle de bunun altını çiziyor.

Burada sormamız gereken üç kritik soru var.

"Birinci turda biter, sen bu işi bozuyorsun" diyerek Akşener’in adaylıktan çekilmesi için telefon açan kimdi? CHP’den biri miydi?

2.5 yıl aradan sonra bunu neden şimdi açıklıyor?

Bütün bu sözlerinin altında muhalefete “İlk turda her kesimden oy alacak bir ismi ortak aday gösterelim” çağrısı mı yatıyor?"

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Yorumlar

diyarbakırlı

Ben Ekmaleddin İhsanoğlu'nun yerinde olsaydım. "Ben Ekmeleddin İhsanoğlu" adında siyasetin tarihsel kirli yüzünü kitaplaştırırdım. Ekmeleddin' kimler kullanmış kimler. Tek tek biyografik şekilde kitaplaştırırdım.
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