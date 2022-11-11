Gündeme bomba gibi düştü! 6'lı masa o tarihte dağılacak

Altılı masanın artık başarıya ulaşma şansının bulunmadığını ifade eden Serdar Turgut, bomba bir iddiayı ortaya attı. "6'lı masa en geç Aralık ayının sonuna kadar dağılır" görüşünü savunan Turgut, Habertürk'teki yazısında şunları kaydetti:

"6’lı masa hakkındaki değerlendirmeler genellikle konuşan insanın ideolojisine ve olmasını arzuladığı siyasi gelişmelere göre yapılıyor. Dolayısıyla yapılan değerlendirmelerinin çoğunun gerçekçi veya güvenilir olması ihtimali pek yok. Bunların çoğu insanların olmasını umdukları veya arzuladıkları gelişmeler doğrultusunda yaptıkları gerçeklerle bağlantısı olmayan hayal alemine ait fanteziler ötesine geçemiyor.

Oysa yapılabilir bir seçim zaferi açısından 6’lı masanın şansını olabildiğince serinkanlı bilimsel bir metodoloji ile düşünmek lazım.

Ben buna 15 Nisan tarihinde yazmış olduğum ‘Oyun teorisine göre altılı masanın başarı şansı’ başlıklı yazımla girişmiş ve o yazıda oyun teorisi çerçevesinde 6’lı masanın bir başarı şansını olduğunu söylemiştim.

6’lı masa birbirinden farklı arzu ve talepleri olan 6 oyuncunun katıldığı tipik bir oyun teorisi problemiydi. Oyun teorisinin bazı kurallarına uyulduğu takdirde bir dengenin oluşacağı yani başarının yakalanacağı görülüyordu o zaman.

Ancak arada geçen zamanda o günlerde uyuluyor gibi gözüken bazı kurallar, özellikle CHP ve İYİ Parti tarafından, değiştirildiğinden, bu masanın artık başarıya ulaşma şansı maalesef görülmüyor.

Hatta oyun kuralları gereği bu masanın dağılması da kaçınılmaz görülüyor. Buna bilimsel açıdan kesin bir süre vermek imkansız gözükse de bunun Aralık ayı sonuna kadar olması kaçınılmaz gibi.

Bunu neden söylediğimi anlatmak için oyun teorisini de tekrardan anlatarak vardığım bu yeni sonucu açıklamam gerekiyor.

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Oyun teorisinde ideal sonuç oyuncular arasında bir süreç sonunda bir Nash Dengesi oluşmasıdır.

Nash Dengesi'nde her oyuncu, oyunda kendisinin elinde olan eylem alternatiflerinden birini seçmiş olsa ve diğer oyuncular da buna benzer bir eylem biçimi seçmiş olsalar ve eğer bir oyuncu için seçilmiş eylem, diğer oyuncuların seçtikleri eylemler de göz önüne alındığında, getiri anlamında en iyi eylemse ve bu durum diğer eylemciler için de geçerliyse bu bir Nash Dengesi'dir.

Farklı ideolojileri olan ve hayattan beklentileri farklı olan 6 oyuncunun olduğu bir 6’lı masada böyle bir dengenin oluşması ilk bakışta pek mümkün gözükmüyordu.

Ancak oyun teorisinde bir de ‘baskın strateji’ kavramı var.

Baskın strateji olduğunda oyunda varılacak her denge, yani yeni çözüm aynı zamanda otomatikman bir Nash Dengesi'dir de.

Bu tür oyunlarda oyunculardan hiçbirisi kaybeden taraf da olmak istemeden oyun üreteceğinden ortaya atılan baskın stratejide getirilen öneri oyuncuların hiçbirinde kaybeden taraf oluyor hissi de yaratmamalıdır. Bu başarının olmazsa olmaz önkoşuludur.

Nisan ayında baskın strateji ağırlıklı olarak ülkenin geleceği için herkesin siyasi taviz vermesi gerektiği önerisi kabul görmüş ve başarı ihtimal dahilinde olmuştu.

Şimdi ise baskın strateji ağırlıklı olarak Kılıçdaroğlu’nun başkanlığı haline getirildiğinden bu öneri diğer oyuncularda kaybeden taraf olmak duygusu yarattığından bu defa 6’lı masada oynanan oyunun başarı şansı ortadan kalkmış görünüyor.

Şimdi kaybeden taraf olduğunu düşünen tek bir diğer oyuncu dahi isterse 6’llı masayı rahatlıkla devirebilir."