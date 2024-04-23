Gündeme bomba gibi düşen Süper Lig sözleri: Tescil edilmeyebilir

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, TFF seçimlerine dair dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, TFF'deki başkanlık seçimiyle ilgili Haberturk'e açıklamalar yaptı.

Süleyman Hurma, Kulüpler Birliği'ndeki 20 kulübün de TFF'nin seçim kararı alması konusunda uzlaşma sağladığını ifade eden Hurma, Dursun Özbek'in TFF ile yaptığı toplantı üzerine de şu cümleleri kullandı:

"Dursun Özbek'in açıklamalarına şaşırdım. 4 büyük kulübün tamamı, TFF'yi defalarca istifaya çağırdı. En ağır ifadeleri de Galatasaray kullandı. İmza süreci de Dursun Özbek'in WhatsApp grubuna yazmasıyla başladı, Süper Kupa finalinden bir hafta 10 gün kadar önceydi. 20 kulübün 20'si de erken seçim konusunda hemfikirdi. Kulüpler Birliği'nde bir metin hazırlandı ve toplantıda okundu. WhatsApp grubunda paylaşıldı"



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"KİMSE YETKİSİZ İMZA TOPLAYAMAZ"

'Yetkisiz imza toplanıyor' iddiasına açıklık getiren Fatih Karagümrük başkanı, "Kulüp delegasyonları, yönetim kurulu kararıyla seçilir. Kimse yetkisiz imza toplayamaz. Notere gider, imza vermek istediğini dile getirir, noter de yönetim kurulu kararını ister, görür öyle tescil eder" sözlerini sarf etti.

"BİR AN ÖNCE GEREKENLERİ YAPALIM"

TFF'deki başkanlık seçiminin haziran ayına alınıp alınmayacağına dair soruyu yanıtlayan Süleyman Hurma, "FIFA ve UEFA Türk futbolunu takibe almış durumda. Şunu da net bilelim, Türkiye Ligi, bu durum böyle devam ederse tescil olmama tehlikesiyle karşı karşıya. Bir ayda kaç kez UEFA ve FIFA Başkanlarının açıklamaları oldu. Bir ayda iki kez gündemlere geldik. O yüzden bir an önce yapmamız gerekenleri yapalım, daha ağır bedeller ödemeyelim" diyerek açıklamalarına son verdi.

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