Gündeme bomba gibi düşen ses kaydı! 'Süleymancılar meselesinin iç yüzü'
28 Mayıs seçiminin ardından sosyal medyada servis edilen bir videoda, Süleymancıların içinde bulunduğu durum gözler önüne serildi.
Süleyman Efendi'nin talebesi Hüsnü Yılmaz'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı gündeme bomba gibi düştü.
"Süleymancılar meselesinin iç yüzü" başlığıyla servis edilen videoda, Hüsnü Yılmaz'ın Süleymancılara ilişkin dikkat çeken sözleri yer aldı.
CHP'yi, "6 ok imanın altı şartına karşı geliştirilmiştir." sözleri ile özetleyen Yılmaz, Süleymancıların CHP'ye destek vermeye zorlandıklarını anlattı.
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