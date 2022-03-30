Gündeme bomba gibi düşecek Mustafa Kemal fotoğrafı

Ersin Ramoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'ü hedef tahtası yapan teröristlerle kol kola girdiğini belirttiği yazısında dikkat çekici bir fotoğraf paylaştı. PKK'lı teröristlerin Mustafa Kemal'e nişan aldığı bir kareyi köşesine taşıyan Ramoğlu, "HDP'ye her evden bir oy isteyen 'Yeni CHP'nin sözde Atatürkçüleri fotoğrafa iyi baksın" dedi. İşte Sabah gazetesindeki o bomba yazı:

"FETÖ'nün çektiği bir seks kaseti sayesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geldiğini bilmeyen var mı?

Bu millet Çarkçı Kemal'i iyi tanır!

SSK'yı nasıl batırdığını,

Cenazeleri ve bebekleri nasıl rehin aldığını,

15 Temmuz gecesi ne yaptığını biliyor...

Partideki taciz ve tecavüzlere sessiz kalışını, Demirtaş ile PKK ve FETÖ'cülere niye özgürlük istediğini, Başörtüsüne 'bir bez parçası' dediğini de iyi biliyor bu millet...

Ona kolay kolay inanılmayacağını herkes anladı artık...

Tek arzusunun Erdoğan'ı devirip Türkiye'yi parçalamak olduğunun da farkında!

Ne derse desin ona kimse inanmaz artık!

Türkiye'nin bölünmesini sağlayacak bir anayasa hazırladığı, PKK'nın talebi ile 'özyönetim' getirme sözü verdiği de biliniyor...

Türkiye'yi 25 eyalete bölmek isteyen bir zihniyetten bu memlekete hiçbir fayda gelmez...

***

Ama daha başka şeyler de var bilinmesi gereken...

Bay Kemal, Atatürk'ü hedef tahtası yapan teröristlerle işbirliği yapıyor?

Fotoğrafa dikkatle bakın...

Bu foto, HDP'nin kara gücü PKK'nın atış talimgâhının belgesidir.

PKK'lı teröristler Mustafa Kemal'e nişan alıyor.

(...)

HDP'ye her evden bir oy isteyen 'Yeni CHP'nin sözde Atatürkçüleri de fotoğrafa iyi baksın...

Bu gerçeği milletten saklayanlarda vicdan yoktur, vatan sevgisi de...

28 Şubat ittifakının zihniyeti budur.

6'lı çetenin açıkladığı sözde 'Mutabakat Metni' ve sözde 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' yeni bir şey değildir.

Açıklanan yeni "Kurucu Anayasa" taslağıdır.

Ve bu çalışmayı İngiltere merkezli "Demokratik Gelişim Enstitüsü" (Democratic Progress Institute-DP) hazırlamıştır.

Çalışmanın ilki 2011'de yapıldı.

2016'da geliştirildi, 2021'de ise genişletildi.

Bu yıl da çalışmaya biri gizli 7 partinin katılımı sağlandı...

Bu birbirine benzemezleri bir araya "Demokratik Gelişim Enstitüsü", "Denge Denetleme Ağı", "İstanbul Politikalar Merkezi" adlı kuruluşlar getirdi.

Bu kuruluşlar ABD, AB ülkeleri ve İngiltere'nin eseridir.

Bu biri gizli 7'li çete milleti uyutuyor.

Kandırılıyoruz ey halkım...

Uyursak kıyamet kopacak!

Nokta! (...)"