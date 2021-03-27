Gündemden düşmeyen WhatsApp, yeni özelliğini açıkladı

Geçtiğimiz aylarda gizlilik politikasındaki değişiklik kararı ile tepki toplayan dünyanın en çok kullandığı uygulamalardan olan WhatsApp ile ilgili yeni gelişme gündeme geldi.

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özelliğini getirmeye hazırlanıyor. WhatsApp, platformun masaüstü versiyonu WhatsApp Web'e beklenen özelliği getirmeye karar verdi.

WhatsApp Web bugüne kadar telefonun internete bağlı olmadığı durumlarda kullanıma izin vermiyordu. Yeni adım sonrası Facebook, her an kullanılabilmesinin önünü açıyor.

Başka bir deyişle yeni özellik ile WhatsApp Web, telefondaki internet bağlantısı kesildiğinde dahi kullanılabilecek.

Söz konusu özelliği önümüzdeki aylarda uygulamaya sokulması bekleniyor.