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Aktüel GÜNDEM ÖZETİNE EK
Aktüel

GÜNDEM ÖZETİNE EK

Yeniakit Publisher
2020-10-24 06:58:32 -
GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'ne ve Talas Paraşüt Alanı'nda Kayseri Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.

(Kayseri/13.30/15.30)

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